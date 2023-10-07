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老後安居─囤積篇／囤積行為 好發年長女性

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

為何囤積？開業精神科醫師楊聰財表示，囤積症好發五十五歲以上民眾，女性占多數，中老年人發生囤積症機率是青壯年的三倍。超高齡社會即將來臨，不排除未來囤積症發生機率還會增加。

中老年人出現囤積行為，原因複雜，生理或精神疾病都可能表現出囤積行為。除了精神疾病，強迫症、憂鬱症、躁鬱症，失智症、巴金森病或身體體力不佳等，都可能引發囤積行為。

「與其說囤積是一種疾病，不如說是一種症狀。」振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋表示，囤積症可以分為「有能力改善」跟「沒能力改善」，有能力改善的囤積症，大多是年輕族群，他們透過囤積紓解內心壓力，如瘋狂購物，或透過囤積獲得他人關注等。沒能力改善的囤積症，常見是中老年人，除了也有透過囤積紓壓的因素，更可能是認知功能障礙，因為認知功能退化，使歸納、整理、解決事情的能力變差，有時候認知功能障礙的患者，前期的症狀就是囤積症。

袁瑋表示，改善囤積症，必須要找出根本原因，是情緒，還是疾病引起。若是情緒引起或有嚴重強迫症狀，可服用血清素藥物，或採取重覆經顱磁刺激（rTMS），提升腦中血清素，幫助情緒穩定，加上認知行為調整，改善囤積的行為。

袁瑋表示，協助清掃囤積症患者的囤積物品時，千萬不能「一次清光」，囤積物是他們的安全領域，清空也等於清掉他們的防衛堡壘，打破他們的安全感，會讓他們行為「癱瘓」，復囤機率也會大增。

老年人 情緒 醫師

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