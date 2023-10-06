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秋冬來臨禽流感蠢動 台南土雞場染H5N1撲殺1.8萬隻雞

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
禽流感疫情蠢動，防檢署督導屠宰場運禽車消毒作業。圖 / 防檢署提供
禽流感疫情蠢動，防檢署督導屠宰場運禽車消毒作業。圖 / 防檢署提供

時序進入秋天，禽流感疫情蠢動，獸醫研究所通知，台南市學甲區1土雞場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，台南市動物防疫保護處執行37日齡黑羽土雞1萬8817隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計44例（陸禽37場、鴨3場、鵝2場、水陸禽混養2場）。

農業部防檢署表示，國慶連假將至，漸漸步入候野鳥來台度冬高峰期，也是國際禽流感好發季節。為降低禽流感發生及傳播風險，防檢署副署長徐榮彬率隊前往屏東縣屠宰場及化製場，視察現場場區、運禽車、化製車執行清潔消毒作業落實情形。

徐榮彬說，秋冬氣溫偏低，禽流感病毒易於產銷環境中存活，禽場、屠宰場或是化製場落實各項防疫及消毒工作，可大幅降低禽流感發生及傳播風險，也特別提醒動物防疫人員，務必落實執行查核及督導工作，並感謝屏東縣動物防疫所過去地努力及協助，同時期勉防疫人員及業者大家齊心協力，發揮整體防疫戰力，全面防堵禽流感疫情。

防檢署表示，業者需提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且最高可處新臺幣100萬元罰鍰。

禽流感 屏東縣

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