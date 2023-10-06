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關節疼痛當心自體免疫異常 恐罹類風濕性關節炎

中央社／ 台北6日電

1名35歲女性體重破百，多年來手腳關節僵硬疼痛，以為是工作忙碌造成，未料情況越來越糟，連開門都有困難，生活大受影響，就醫發現自體免疫失常，揪出類風濕性關節炎作怪。

類風濕性關節炎是一種慢性自體免疫疾病與全身性免疫發炎疾病，振興醫院過敏免疫風濕科主治醫師蔡世滋今天透過新聞稿指出，患者因免疫系統失常，關節滑膜會出現發炎、過度修補增生的情況，引起紅腫疼痛、磨損。

蔡世滋說，全身受侵犯部位主要為關節、且多為對稱性，甚至造成關節磨損、破壞及變形，有些還會侵犯關節外的器官系統。

針對類風濕關節炎的好發年齡，蔡世滋指出，常見於30至60歲間，尤其中年婦女較容易發病、男女比率約1比3，致病機轉包含環境因素（如抽菸）、宿主（病人）本身因素（如基因）、微生物等媒介（感染）有關，詳盡的病因仍未被徹底了解。

他分享個案是1名35歲女子，體態豐腴、體重破百公斤，有母親罹患全身性紅斑性狼瘡的家族病史，12年前大學剛畢業時，兩側手腳關節出現僵硬疼痛，原以為是工作忙碌所致，不以為意。

沒想到漸漸連日常開個門、開火煮飯、開車等動作都感到困難，幾乎無法出門，工作也受到影響。蔡世滋表示，個案就醫檢查出罹患「類風濕性關節炎（RA）」，接受生物製劑治療後情況改善，生活回歸常軌。

蔡世滋提醒，近年類風濕性關節炎的治療有很大進展，可找專業醫師諮詢，在關節未達不可逆的破壞前，透過生物製劑或小分子藥物介入治療，病情多能獲得大幅改善，即使懷孕，也有適宜的藥物可以使用。

類風濕性關節炎 醫師

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