「候選國寶」搶先曝光！ 故宮北院邀民眾見證「國寶進行式」

光輝十月，來故宮賞國寶、迎國慶！國立故宮博物院北部院區書畫例行展「巨幅名作」、「筆歌墨舞」、「筆墨見真章」與「國寶聚焦」全面更新展件，精選展出7件國寶、14件重要古物，其中五代南唐趙幹〈江行初雪圖〉、宋時大理國張勝溫〈畫梵像〉兩件珍貴限展國寶，不容錯過！另展出故宮日前提報文化部古物審議中的6件「候選」國寶、4件「候選」重要古物，邀請民眾見證「國寶進行式」。

故宮策展人書畫文獻處代理處長何炎泉表示，此次展出五代南唐趙幹〈江行初雪圖〉、宋時大理國張勝溫〈畫梵像〉、唐韓幹〈牧馬圖〉、明仇英〈漢宮春曉圖〉等7件國寶，以及唐褚遂良〈書倪寬傳贊〉、宋郭熙〈山莊高逸〉、明仇英〈臨宋元六景〉等14件重要古物。

當中國寶級限展文物五代南唐趙幹〈江行初雪圖〉，展期從10月6日至11月12日，描繪天寒初雪之際、水渚江岸之間的漁家生活，這是繼2016年後，睽違7年再度展出。另一件限展國寶宋時大理國張勝溫〈畫梵像〉，展期為11月14日至12月24日，是目前所知大理國（937-1254）傳世的唯一畫卷，全卷精描細繪，有「南天瑰寶」之譽。

何炎泉說明，「國寶進行式」是本季書畫展另一亮點。故宮依據「文化資產保存法」向文化部提報古物審查，文化部委託專家學者實勘，以確認審查文物的級別及其保存狀況，再經古物審議委員會公告審查結果。

他進一步說，過去因為書畫文物屬於紙、絹脆弱材質，展期以3個月為限，待古物審議結果公告後，展覽通常已經下檔，可惜民眾無緣一睹「新科國寶」的風采，為此故宮策劃「國寶進行式」展覽主題，搶先曝光目前古物審議中的典藏文物，讓大眾有機會一起見證國寶誕生的珍貴歷史時刻。

目前故宮提報古物審議的候選文物，包含唐吳彩鸞〈書唐韻〉、宋蘇軾〈書前赤壁賦〉、宋李唐〈大江浮玉〉、元吳鎮〈嘉禾八景〉、明陳洪綬〈畫隱居十六觀〉、清傳綮〈寫生〉等6件「候選」國寶，以及宋人〈柳陰高士圖〉、宋人〈畫雪蘆雙雁〉、元盛懋〈秋林高士圖〉、明陳淳〈設色花卉〉等4件「候選」重要古物。由於候選文物尚經文化資產審議程序，展件說明暫未標示文物級別，待文資審議完成公告後才能正式標示。