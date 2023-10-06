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乳癌細胞轉移 女子眼球凸出險挖眼

中央社／ 台中6日電

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智今天表示，女子罹患乳癌休養4年重返職場後，乳癌細胞竟轉移眼窩，眼球外凸無法閉合，多名眼科醫師建議摘除眼球保命，後來接受抗體藥物複合體治療後獲改善。

台灣癌症基金會關懷乳癌病友，今天在台中福華飯店舉辦「國際乳癌防治月」記者會，邀請台灣癌症基金會執行長賴基銘、劉良智、彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心主任陳達人、中國醫藥大學附設醫院乳房外科護理師陳玉芬等人介紹乳癌新分類「轉移性HER2弱陽性乳癌」及乳癌轉移眼睛的個案。

劉良智表示，1名女性在30歲時發現罹患乳癌第2期，於手術後辭職休養身體，4年後重返職場，乳癌細胞竟罕見轉移到眼窩，陸續出現視覺疊影、眼白冒水泡、眼球外凸、眼睛無法閉合、畏光與易流淚等症狀，多名眼科醫師建議摘除眼球保命，但術後也難以配戴義眼。

劉良智指出，患者為保住眼睛堅持抗癌不放棄，經評估患者屬於新的乳癌分類「HER2弱陽性乳癌」，並接受抗體藥物複合體（ADC）治療，治療3週後，眼窩腫瘤明顯縮小，不但保住眼睛，也擺脫過去需配戴太陽眼鏡與防護面罩才能出門的痛苦生活。

陳達人表示，ADC抗體藥物複合體是以「連接子」結合標靶藥物與細胞毒殺藥物，利用標靶藥物的專一性，將細胞毒殺藥物送進癌細胞，相較於傳統化療屠殺式攻擊或單用標靶，作用更精準，副作用也較傳統化療小。

賴基銘強調，臨床上的乳癌治療選擇越來越多，還有很多新藥陸續研發問世，呼籲乳癌病友不要放棄希望，保持勇敢與樂觀的態度，遵循醫囑及早規律治療，搭配規律運動與健康飲食，戰勝乳癌不是夢。

乳癌 重返職場 癌細胞

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