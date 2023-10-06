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第七屆「堉璘台灣奉獻獎」消基會等9團體獲獎
第七屆「堉璘台灣奉獻獎」頒獎典禮 ，上午於宏泰世界大樓舉行，共計頒發9個獎項、獎金合計4,800萬元。本屆「堉璘台灣奉獻獎」得主，由長期致力於提供正確消費資訊，保護國民消費安全的「消費者文教基金會」獲得。
消費者文教基金會，成立於國內戒嚴時期消費意識尚在啟蒙階段的1980年。43年以來，以理性與科學為基礎，提供消費資訊，了解產品品質，保護國民消費安全。作為國內消費意識的守護者與教育行動者，不僅持續提升消費環境與產品品質，同時推動大眾意識成長，影響企業誠信進步。除此之外，更與國際團體合作、接軌國際標準，促進政府公共政策，落實制度化管理要求，間接提升產品國際競爭力，奠定台灣消費環境正向成熟發展。
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