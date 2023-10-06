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第七屆「堉璘台灣奉獻獎」消基會等9團體獲獎

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
第七屆「堉璘台灣奉獻獎」上午舉行頒獎典禮，得獎者一起合影。記者蘇健忠／攝影
第七屆「堉璘台灣奉獻獎」上午舉行頒獎典禮，得獎者一起合影。記者蘇健忠／攝影

第七屆「堉璘台灣奉獻獎」頒獎典禮 ，上午於宏泰世界大樓舉行，共計頒發9個獎項、獎金合計4,800萬元。本屆「堉璘台灣奉獻獎」得主，由長期致力於提供正確消費資訊，保護國民消費安全的「消費者文教基金會」獲得。

消費者文教基金會，成立於國內戒嚴時期消費意識尚在啟蒙階段的1980年。43年以來，以理性與科學為基礎，提供消費資訊，了解產品品質，保護國民消費安全。作為國內消費意識的守護者與教育行動者，不僅持續提升消費環境與產品品質，同時推動大眾意識成長，影響企業誠信進步。除此之外，更與國際團體合作、接軌國際標準，促進政府公共政策，落實制度化管理要求，間接提升產品國際競爭力，奠定台灣消費環境正向成熟發展。

林堉璘宏泰教育文化公益基金執行長林鴻南（左）與大兒子（右），上午一起出席林堉璘宏泰教育文化公益基金舉辦的台灣奉獻獎頒獎典禮。記者蘇健忠／攝影
林堉璘宏泰教育文化公益基金執行長林鴻南（左）與大兒子（右），上午一起出席林堉璘宏泰教育文化公益基金舉辦的台灣奉獻獎頒獎典禮。記者蘇健忠／攝影
林堉璘宏泰教育文化公益基金執行長林鴻南（右）頒「台灣奉獻獎」給消基會，消基會董事長吳榮達（左）代表領獎。記者蘇健忠／攝影
林堉璘宏泰教育文化公益基金執行長林鴻南（右）頒「台灣奉獻獎」給消基會，消基會董事長吳榮達（左）代表領獎。記者蘇健忠／攝影

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