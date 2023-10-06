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OL腳痛到走不出門原因揭曉 醫師：此症最重要是力保關節

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋提醒，類風關患者的治療應把握時機，在關節未達不可逆的破壞前，盡快治療。圖／蔡世滋醫師提供
振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋提醒，類風關患者的治療應把握時機，在關節未達不可逆的破壞前，盡快治療。圖／蔡世滋醫師提供

35歲的小婷（化名）體重破百，12年前，當她23歲大學剛畢業時，兩側手腳關節僵硬疼痛，原以為工作忙碌所致，不以為意。沒想到漸漸連日常開門、廚房中開火煮飯、開車都感到困難、甚至幾乎無法出門，工作也受到影響。

就醫檢查後，發現小婷罹患「類風濕性關節炎（RA）」。小婷有免疫風濕疾病的家庭病史，母親罹患全身性紅斑性狼瘡。 她一開始先用抗發炎藥、疾病調節抗風濕藥物治療，效果不佳，所幸符合健保給付資格，2015年起陸續接受生物製劑治療，迄今狀況改善，可如常生活作息、也恢復上班工作，定期開車載媽媽一同回診，生活回歸常軌。

診治小婷的振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋表示，類風濕性關節炎是慢性自體免疫疾病，因免疫系統失常，關節滑膜發炎、過度修補增生，逐漸破壞關節結構；全身受侵犯部位主要為關節、且多為對稱性，造成關節紅腫疼痛，甚至磨損、破壞及變形；有些病人甚至會侵犯關節外的器官系統，屬於一種全身性免疫發炎疾病。

蔡世滋說，類風濕性關節炎發病年齡，常見30至60歲間，中年婦女較容易發病、男女比約1：3；然而16歲以下及高齡男女也都可能發生，只是案例較少。疾病致病機轉包含：環境因素（如抽菸）、病人本身因素，例如基因、感染有關，詳盡的病因仍未被徹底了解。

類風濕性關節炎不只影響全身上下關節，還會侵犯其他器官及併發共病，包括心血管硬化、肺纖維化等。國內病人一開始先出現關節外症狀的比率較低，多半都以關節出現問題為主。

至於診斷，蔡世滋表示，除了檢視臨床症外，早年多以抽血檢驗發炎指標及類風濕因子（rheumatoid factor, RF）為依據，但其他免疫疾病也會出現關節痛及類風濕因子，可能造成診斷困擾。

近年來檢驗項目增添抗環瓜氨酸抗體（anti-cyclic citrullinated peptide, anti-CCP），其敏感度（sensitivity）比類風濕因子更高，而且專一性高，可在臨床症狀產生前或疾病早期幫助診斷。臨床上也以病人受侵犯關節的數目、發炎指標(ESR及CRP)、RF及anti-CCP等計算「分數」，輔以診斷。

對於治療方面，蔡世滋表示，過往傳統採階梯漸進式治療，先用非類固醇抗發炎藥治療一段時間，若關節腫痛與發炎指標未獲改善，再加上疾病調節抗風濕藥物（DMARDs）；但仍有不少病患經使用抗風濕藥物及類固醇仍無效，甚至副作用產生。

隨著科技進步，2000年後出現生物製劑，不僅抑制發炎、消除腫痛，對於較難控制的類風濕性關節炎，可獲得快速有效的控制，進而防止關節破壞及殘障發生。

蔡世滋提醒，現今治療強調掌握「機會之窗」，在關節未達不可逆的破壞前，採用生物製劑或小分子藥物介入治療。面對這個疾病，要找風濕免疫科專科醫師諮詢，並與其他病友共同學習、分享經驗。透過醫病溝通、決策共享，病情多能獲得大幅改善。另外，此病女性患者較多，即使懷孕，也有適宜的藥物可以使用。

振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋提醒，類風濕性關節炎不只影響全身上下關節，還會侵犯其他器官及併發共病，包括心血管硬化、肺纖維化等。圖／蔡世滋醫師提供
振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋提醒，類風濕性關節炎不只影響全身上下關節，還會侵犯其他器官及併發共病，包括心血管硬化、肺纖維化等。圖／蔡世滋醫師提供
振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋提醒，類風濕性關節炎應及早治療。圖／蔡世滋醫師提供
振興醫院家庭暨社區醫學部主任蔡世滋提醒，類風濕性關節炎應及早治療。圖／蔡世滋醫師提供

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