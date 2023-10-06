女童感冒後突腿軟...疑為格林─巴利症候群 母拜託集氣

一名母親在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，女兒在感冒後突然腿軟，從樓梯上跌下，送醫後醫師懷疑是格林─巴利症候群（Guillain- Barre Syndrome），必須抽脊髓液進行檢查，並簽病危通知書。她說：「懇求大家幫我一起集氣，希望孩子沒事！」

格林-巴利症候群（Guillain-Barré 症候群，簡稱GBS），曾出現在疫苗接種後的不良反應，上周衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第207次審議小組會議紀錄，審查150案，共有21例獲得救濟金，其中最高額為接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群的個案，獲得45萬救濟金。

根據醫學相關文獻，格林-巴利症候群發生率約每年每10萬人一至二例，男女比例約為1.5至2比1，好發於年輕人與老年人，約每增加10歲便會增加20%發生機率。約三分之二患者發病前便具備「前驅感染」特徵，包括上呼吸道感染、急性腸胃炎、病毒感染及細菌感染，少數是注射疫苗及手術後發生。

格林-巴利症候群於診斷上需先排除腦血管疾病與中樞神經感染，再配合相關的神經傳導測試，才能確診。雖然施打疫苗引起GBS極為罕見，但施打疫苗可視為對於免疫系統的刺激，過度活化的免疫系統便轉而攻擊周邊神經而發病，因此，若病人施打完疫苗後發生神經學方面的異常，則需考慮格林-巴利症候群發生的可能性。