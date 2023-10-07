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廢棄景點才不可怕！網推「這些」廢墟秘境根本美出新高度

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
廢棄景點才不可怕！網推「這些」廢墟秘境根本美出新高度 圖片來源/unsplash
廢棄景點才不可怕！網推「這些」廢墟秘境根本美出新高度 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「廢墟景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8廢墟景點排行。

疫情解封後，越來越多民眾把握假期規劃出遊行程，當中絕對不能錯過的就是網美打卡聖地，而廢墟景點就是能拍出美照的好去處之一，景色獨特、辨識度超強，還能凸顯個人特色，想要拍出懷舊復古風的照片也沒問題，快呼喚你愛拍照的夥伴一起探險去吧！


「劉家古厝」陰森鬼屋化身熱門咖啡廳 「番茄會社」鳳凰花搭上廢墟景觀滿滿衝突美

▲ 網友熱議廢墟景點TOP8網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議廢墟景點TOP8網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「廢墟景點」相關話題的討論，可以發現全台最知名的「劉家古厝」，也就是大家相當熟悉的「民雄鬼屋」引發社群熱議。劉家古厝是一棟被綠意圍繞的巴洛克式建築，由於地處偏遠，在二戰之後就無人居住而荒廢至今，關於該地的靈異故事也因此開始流傳。

不過網友表示若是現在去造訪此處，會發現「（鬼屋）變成咖啡廳了」，甚至是一間以可愛鬼怪為主題的咖啡廳，在附近也多了不少裝置藝術，有人就笑稱「現在民雄鬼屋白天陽氣高到髒東西都不敢出來了啦，一堆人，都變觀光景點了」，並分享「進去（鬼屋）要穿過一片小樹林，優美復古的洋樓，被張牙舞爪的樹圍繞著，拍起來非常氣派！」，點出劉家古厝如今不再只是陰森森的鬼屋，更搖身一變成為熱門的社群打卡景點。

位在高雄大湖的「番茄會社」，因日治時期曾是番茄罐頭的加工廠而得名，該處有一棵十分巨大的鳳凰木，所以每到五月鳳凰花開的季節時，番茄會社就會出現「鳳凰花×廢墟」的絕美景色，每每都吸引大批人潮前往，網友就直呼「充滿歷史感的工廠遺跡與火紅花朵，形成強烈對比，美不勝收」、「百年鳳凰木在廢墟中盛開，為走過歲月的紅磚灰牆，帶來紅火的生命力，是每年花季必拍場景！」，紛紛稱讚這獨特景象所帶來的衝突美感。

此外，因為激似電影《返校》中的校園場景而受到關注的「碩仁國小」，坐落於新北市瑞芳區，曾是三貂嶺唯一的小學，然而隨著礦業沒落與人口外移，其也在民國73年廢校，直到近年來才轉型與文史活動結合重新開放參觀，再度回到世人的視野中。許多去過碩仁國小的民眾就喊道「真的有返校電影的感覺，太有氛圍了」，認為該處場景真的非常適合拍攝校園鬼片，並補充如果遊客們想要拍出電影的詭譎感，可以利用濾鏡調色，成品效果更佳。

你有去過以上充滿「頹廢美」廢墟景點嗎？廢墟景點特別的是，它們都有屬於自己的故事，也保留著屬於那個年代的風味，在遊訪這些地方時，不妨事先簡單了解該地的歷史背景，在獲得美照之餘，也能對臺灣的過去更認識一些；不過也要提醒大家，若欲前往部份地處偏遠或建築較老舊的廢墟景點，建議還是避免夜間前往並結伴同行，時刻留意自身安全！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「廢墟景點」相關討論則數。
觀測期間：2022/09/01~2023/09/27，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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社群 鬼屋 咖啡廳

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