秋季限定美景銀色浪花 攝影家空拍西螺大橋甜根子草大爆發

獨居長者屋內堆滿雜物導致散發異味、遭鄰居反彈的現象，一再登上媒體版面，他們被指患了囤積症。囤積行為發生原因複雜，可能與身心疾病有關，囤積症好發55歲以上民眾，女性占多數，而中老年人發生囤積症機率是青壯年的3倍。 超高齡社會即將來臨，如何整理居所，讓老後生活環境安適，聯合報數位版將以「檢視囤積症」系列報導，分成上下兩篇，第一篇帶讀者走進囤積症患者家中，看看他們究竟為何囤積？而如果身邊有長輩出現類似症狀，作為家人的我們又該如何從堆積的雜物中解救他們人生？

2023-10-06 07:30