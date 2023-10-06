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秋季限定美景銀色浪花 攝影家空拍西螺大橋甜根子草大爆發

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義攝影家黃威雄醫師空拍甜根子草盛開美景（右），與5月枯水期河床光禿（左）對比畫面，美拍讓網友讚嘆。圖／黃威雄提供
嘉義攝影家黃威雄醫師空拍甜根子草盛開美景（右），與5月枯水期河床光禿（左）對比畫面，美拍讓網友讚嘆。圖／黃威雄提供

秋季甜根子草（菅芒花）盛開，雪白美麗花穗隨風搖曳，如銀色浪花美麗動人，雲林縣西螺大橋濁水溪河灘地開滿甜根子草，銀色花海搭配溪畔鐵橋，吸引攝影玩家取景，嘉義攝影家黃威雄醫師空拍甜根子草盛開美景，與5月枯水期河床光禿對比畫面，貼「嘉義之美」至臉書分享，讓網友讚嘆。

黃威雄貼文表示，「西螺大橋與濁水溪，左側是5月枯水期的河床，右側是9月開滿甜根子草的河灘地。」網友紛紛按讚說「好美喔！」

天氣逐漸轉涼，「禾草」禾本科植物呈現豐收姿態，頂端生白茫茫花海，整片大型禾草，陽光襯托下搖曳生姿，有人稱「蘆葦」，也有人說「甜根子草」，芒草（台語菅芒），生長河床砂礫地。

秋節前後開花，花穗抽出純白色，開花結果後花穗脫落到只留中心軸，莖實心，一叢叢分開生長成一大片，葉狹長成條片或劍狀。土壤不穩定、養分雖貧瘠，但發達地下莖讓菅芒花存活，有人以菅芒花代表堅毅、不畏逆境的「生命力」。

西螺大橋甜根子草大爆發景色美，吸引攝影家、民眾美拍。第四河川分署說，濁水溪河灘地開滿芒草、狼尾草、甜根子草，遠望如雪景隨風搖曳，浪漫紓壓，綠覆地景具有抑制揚塵成效。

雲林縣西螺大橋濁水溪河灘地開滿甜根子草，銀色花海搭配溪畔鐵橋美麗浪漫。圖／黃威雄提供
雲林縣西螺大橋濁水溪河灘地開滿甜根子草，銀色花海搭配溪畔鐵橋美麗浪漫。圖／黃威雄提供
雲林縣西螺大橋濁水溪河灘地開滿甜根子草，銀色花海搭配溪畔鐵橋美麗浪漫。圖／黃威雄提供
雲林縣西螺大橋濁水溪河灘地開滿甜根子草，銀色花海搭配溪畔鐵橋美麗浪漫。圖／黃威雄提供

西螺大橋 濁水溪 嘉義

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