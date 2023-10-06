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健康你我他／醫師像打怪隊友 黑暗中帶來希望
很少有就醫經驗的我，想不到一趟進入「乳房外科」，就開啟了生命中另一趟旅程。當時只不過是摸到乳房有硬塊，選個自己有空的時間，挑了附近的醫院，帶著輕鬆的心情踏入診間。
在初次問診時，林喆醫師不會讓人有壓力，所以我也一副輕鬆樣，殊不知後面有更多的挑戰正等著我。經過二次看診後，我被宣判得了乳癌，腦袋只剩下轟隆隆的巨響，生命該不會就此終止吧。
回家後，我先找尋相關資訊，了解一下現代醫學可以做什麼，但一時之間也不知道我能做什麼，能做的只有按醫師安排的時間回診。當面臨手術局部切除時，怯生生地問醫師可否做局部麻醉？林醫師說可以。頓時心中鬆了一口氣，也慶幸找到一位願意聽我意見的醫師。
手術後，開啟後續治療及檢查，雖然每次看報告的心情有如驚濤駭浪，但林醫師會在我踏入診間前先確認我的檢查結果，所以會跟我告知接下來要做的事，但他總跟我說：「妳只要負責好好的玩，治療的部分就交給我負責。」
現在跟林醫師就像打怪遊戲中的隊友，我倆一路面對各種狀況，彼此加油打氣，面對再大的難題都不輕易退縮。
藉由這個版面說出對林醫師的感謝，謝謝他用心地照顧乳癌病友，讓我們不會在黑暗中哭泣，因為在黑暗中的燈塔帶來希望的光。
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