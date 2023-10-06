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長輩開罐沒力、易跌倒 當心是肌少症

聯合報／ 記者梅緣緣／台北報導
長輩出現行動變慢，可能沒力氣開罐頭或擰毛巾，恐有肌少症問題。圖／123RF
長輩出現行動變慢，可能沒力氣開罐頭或擰毛巾，恐有肌少症問題。圖／123RF

台灣民眾年齡隨醫療、衛生及飲食的改善，逐漸邁向超高齡化社會，卻有愈來愈多長輩出現肌少症問題，嚴重影響老年生活。台大醫院老年醫學部主任詹鼎正表示，肌少症可分為營養不良及疾病導致，若發現長輩的行動變慢、肌肉無力難以轉開瓶蓋，以及容易跌倒等情況，應盡速就醫檢查評估。

台灣家庭醫學醫學會指出，成年人40歲後，平均每10年肌肉量減少8%，70歲後肌肉流失速度加快，每10年肌肉量減少10%。在40歲後，每10年大腿肌肉量最多下降15%，而70歲後最多會下降40%，容易出現肌少症症狀。

肌少症不只會導致高齡者行動能力下降，增加跌倒風險，也會連帶影響身體健康與生活品質，甚至可能因缺乏刺激及動得少，而提高失智風險。詹鼎正指出，長輩有肌少症，可能會莫名其妙變瘦，或體重不變但因肌肉無力而出現握力變小、走路變慢等情況。

一般懷疑長輩有肌少問題，詹鼎正說，可從長輩出現行動變慢，身體缺乏力氣，可能連開罐頭或擰毛巾都須協助等狀況判斷。不過，肌少症是「果」，通常是其他問題或疾病造成肌肉減少所致。

除了動得少、吃得少造成肌少症，其他如癌症與糖尿病等也可能導致。詹鼎正建議，高齡者若有相關症狀，可至高齡醫學科或復健科進行周全的檢查與評估，搭配營養師建議飲食做調整，努力補充蛋白質及重量訓練。一般肌少症約經過3個月至半年時間訓練及追蹤，有機會恢復肌肉量，但絕對無法一蹴可幾。

國健署建議，想訓練肌力與肌耐力，可以爬樓梯、抬腿及使用彈力帶等方式練習。若有肌少症的長輩為長照2.0協助的患者，亦可評估使用ADLs復能照護，由物理治療師或職能治療師協助規畫復健及運動。

至於不少長輩吃素是否較容易得肌少症，詹鼎正表示，重點應在於蛋白質總量攝取，即便吃素也可能從豆類、堅果及燕麥等食物中，攝取足夠的蛋白質。針對其他像是糖尿病患者怕吃多，則建議患者應有足夠營養，千萬不能太挑食或吃太少，若有疑慮可向醫師或營養師詢問。

長輩 醫學 患者

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