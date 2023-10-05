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頭頸癌免疫藥物治療將放寬健保給付 盼不再因病而窮

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署預計放寬頭頸癌免疫藥物治療，若是健保共擬會議通過，最快12月生效；圖為健保署副署長蔡淑鈴。圖／台灣頭頸部腫瘤醫學會
健保署預計放寬頭頸癌免疫藥物治療，若是健保共擬會議通過，最快12月生效；圖為健保署副署長蔡淑鈴。圖／台灣頭頸部腫瘤醫學會

我國男性癌症發生率第三名的頭頸癌，健保將放寬免疫藥物治療，列為一線晚期復發或轉移的頭頸癌治療給付，若是健保共擬會議通過，最快12月生效，有望造福600至700位病友。

我國頭頸癌發生率世界第一，又高居台灣男性癌症發生率第三位、男性死亡率第四位，頭頸癌患者的自殺風險高居各癌別之冠，也比一般民眾多出5倍。台大醫院副院長婁培人表示，85％的頭頸癌患者的教育程度在高中職以下，並且罹癌後對患者收入衝擊程度高達七成。頭頸愛關懷協會秘書長鄧海玲也說，頭頸癌病人大多是基層藍領勞工且健康知識水準普遍偏低，時常發生一人罹癌拖垮全家的慘況。

鄧海玲說，曾遇過一名48歲個案有三個小孩要養又是低收入戶，買不起商業保險，只能接受傳統化療和標靶藥物，但效果都不好，體重掉到只剩45公斤；為求生只好跟親友借貸自費用免疫藥物治療，可惜他撐不到治療就離開了。

頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元則指出，台灣超過一半的頭頸癌患者在確診時已是晚期 ，治療相當棘手；第四期口腔癌的男性死亡年齡中位數只有62歲 ，比整體平均餘命少了18年。再者，頭頸癌的治療選擇少，目前國際治療指引建議的免疫藥物，目前仍不在健保給付規範內。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，頭頸癌病人多為經濟弱勢，但當病人得知有免疫藥物可用後，多數都會試著籌錢嘗試自費治療，但最後往往因無法承受財務風險而放棄，期待政府能積極協助頭頸癌病人，給他們一個活下去的機會。

台灣頭頸部腫瘤醫學會日前邀集臨床專家、病友團體代表，針對「頭頸癌治療指引」凝聚共識，要求健保署應盡速放寬免疫藥物用於第一線治療晚期復發或轉移的頭頸癌。健保署副署長蔡淑鈴表示，目前排隊申請健保給付的54個癌藥當中，只有1個是頭頸癌用藥，頭頸癌免疫藥物將在10月中旬的健保藥物共擬會議討論，預計用於頭頸癌一線治療列為優先給付項目之一，若是順利通過，最快在12月可以生效，可造福600至700位病友。

彰化基督教醫院教授林進清說，直到頭頸癌免疫藥物問世後，無論單用或是合併化療使用，對於提升頭頸癌患者的長期存活都有幫助，免疫藥物也因此被列為國際標準治療，相較傳統療法的五年存活率只有5.5%，單用免疫藥物的五年存活率則可達15.4%，幾乎是傳統治療的三倍。

健保 患者

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