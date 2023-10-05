淡蘭吊橋周圍環境改善工程開工 登山客遊古道需改道

太期待！台灣首間寶可夢中心 「Pokémon Center TAIPEI」確定12月在新光三越 台北信義新天地A11 的3樓登場，日前寶可夢官方Instagram （IG）公開第1彈開幕紀念商品照片，為快龍 和皮卡丘 玩偶，模樣讓網友直呼「可愛死了」，但也有人發現玩偶設計的東西「台灣沒有盛產」。

2023-10-05 12:10