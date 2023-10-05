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淡蘭吊橋周圍環境改善工程開工 登山客遊古道需改道
淡蘭古道是新北著名旅遊景點，但當中要道淡蘭吊橋封閉多時，引發關注，石碇區公所表示，正深入做完整規畫，目前先針對周邊做改善工程，包含步道及欄杆整修等，預計明年一月底完工；民眾要前往淡蘭古道健行，請改由雙溪口第二停車場進入。
淡蘭吊橋近期受到颱風接連侵襲，導致垂吊索斷裂，石碇區公所封橋檢修，目前已經快兩個月，引發地方關注。新北市議員黃心華認為，淡蘭吊橋封閉後，讓周圍的古道、老街觀光缺了一角，市府應盡速啟動修復；據公所資訊，正做深入評估，很快就會開始招標。
石碇區公所表示，目前會先針對淡蘭吊橋周圍環境做改善工程，包含親水步道拆除及欄杆整修工程，即起陸續開工，預計明年一月底完工。工程中將拆除雙溪口第一停車場步道，以及入口意象、護欄整修等周遭環境改善。
石碇區公所提醒，施工期間，雙溪口第一停車場將封閉，民眾要前往淡蘭古道健行，請改由雙溪口第二停車場進入，施工期間造成不便，敬請見諒，工程完工後將會帶給居民及遊客更舒適安全的環境。
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