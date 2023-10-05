打破「癌末」迷思！竹科女主管HER2乳癌四期抗癌成功

57歲張姓竹科女主管長期處於高壓環境，2年前摸到右乳房硬塊長達半年之久，直到乳頭有分泌物、產生異味，驚覺不對，就醫發現腫瘤逾5公分，經診斷為乳癌第四期，且乳癌屬HER2的亞型。張女積極抗癌，接受標靶藥物及手術治療，18個月後成功消滅乳癌細胞。

烏日林新醫院乳房外科醫師吳玉婷說，根據統計約有15%到20%乳癌患者屬於HER2陽性，HER2乳癌患者為復發率較高的高風險族群，需要積極治療，由於轉移治療不易，早期發現早期治療是關鍵。

張姓女患者初期接受健保給付的雙標靶藥物賀疾妥 (Perjeta)及賀癌平 (Herceptin)，治療4次後，乳癌腫塊由5.5公分縮小到2.3公分，但接下來的2次雙標靶治療，乳癌腫塊又開始長大到3.3公分。

吳玉婷說明，再與張女討論後，改以健保化療藥物小紅莓治療4次後，腫瘤再次縮小到1.9公分，透過切片再次確認仍然是Her2型乳癌，張女決定自費使用第二線的標靶藥物賀癌寧 (Kadcyla)，經五次治療後，乳癌腫塊縮小到1.3公分，但就此停滯無法再縮小，且產生3次的抗藥性，常見可用的標靶藥物大約已用過一輪。

剛好台灣引進第三代HER2標靶藥物優赫得 (Enhertu)，張女經吳玉婷的解說後，接受優赫得治療，在6次治療後腫瘤都已軟化，雖然超音波檢查仍有照到腫瘤，但無法確定癌細胞是否仍存在，張女經與醫師與患者討論後，決定完成8次療程後執行乳癌手術。

吳玉婷說，張女手術切除部分乳房及前哨淋巴結，最後1.3公分腫瘤病灶完整移除，並進行微創真空抽吸，針對所有乳房超音波仍看得到有腫瘤的地方都做了微創切除，手術後經病理詳細切片報告確認全部的乳癌細胞都已消除，病人體內已完全沒有任何乳癌細胞，顯示該治療效果非常好。