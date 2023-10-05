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美「西南大環線」 遊國家公園

聯合報／ 本報訊

七晚住進國家公園與保留區，獨享寧靜晨昏美景與夜晚無光害星空，省去長途拉車真正實踐深度漫遊。跟著自然生態專家沈正柔的腳步，走訪由錫安、拱門、大峽谷等五大國家公園串起的「西南大環線」，再到被評為「世界十大最佳地質攝影奇觀」的羚羊峽谷和馬蹄灣，在專業的導覽解說下，深度優遊世界級自然奇景

「天地之奇 美國西南大環線」十二天九夜旅程，十月十六日至十月廿七日，報名請洽02-8643-3905、8643-3926，或上有行旅官網 https://utravel.udn.com

國家公園 奇景

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