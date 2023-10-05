健康你我他／醫師貼心與柔言 我不再怕照胃鏡

每年我都會到醫院進行例行性健康檢查，也會做每三年一次的免費成人健檢，以前我會選擇醫師而到不同的醫院做檢查，直到這兩、三年，因為在高雄馨惠馨醫院檢查時，感受到溫馨與放心，因此，我所有的健康檢查都整合到馨惠馨醫院執行。

有一回到腸胃科檢查，看診的是副院長陳義祥，雖然病患很多，但是陳醫師視病如親，總會以同理心站在看診者的角度上想，因此，檢查完畢都有如沐春風的感覺。

輪到我看診時，我跟陳醫師說：「之前一直沒時間來做胃鏡檢查，今日是否可以做檢查？」醫師說：「妳沒有預約是嗎？」我回以「是」，然後他看一看電腦，就交代護理師幫我留一床胃鏡檢查，然後跟我說：「那妳要等所有預約的人看完再做，另妳有空腹嗎？」在我給予肯定確切的「禁食」答案後，就請我在診間等待。

時過午後，才喚我接受檢查，護理師的貼心與柔言，讓我排除恐懼，陳醫師的仔細診察、輕聲解說，更讓我對「照胃鏡」這件事雲淡風輕，不再害怕。

檢查完畢，我向陳醫師表達謝意：「謝謝您犧牲午餐及午休時間幫我們看診。」醫師則回答：「你們從早上等到現在也沒吃飯沒休息啊，你們更辛苦。」

醫者的偉大，讓我能身體健康到處旅行，我只能藉此版面向陳醫師道出內心無盡的感恩。