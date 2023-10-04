回響／保育員薪資解凍將達4萬 北市動物園：連假後行文促明年上路

本報5月陽光行動專題「動物保育員薪低」，探討薪資凍漲超過30年引各界關注。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今在立法院接受質詢指出，已與台北市立動物園口頭達共識，預計通過調高危險加給3千至5千元，薪資最多可逾4萬元。園長諶亦聰對此樂見其成，園方將於國慶連假後行文市府，由市府函報中央，盼新制明年1月上路。

動物園去年12月首度向中央爭取「加薪」，建議修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」、新訂「台北市立動物園保育獎金支給要點」，今年3月遭中央退回，6月後陸續調整兩案並報送中央。

國民黨立委王鴻薇今在立法院司法及法制委員會，質詢台北市立動物園保育員危險加給超過30年未做調整議題。蘇俊榮說，已經與園方口頭達成共識，預計通過調高危險加給3000至5000元，保育員薪資最多可逾4萬元。至於何時開始執行，蘇會後受訪表示，就等園方來正式公文即可處理。

諶亦聰對此表示樂見其成，也感謝民進黨立委洪申翰，在他協調、奔走下，動物園9月得以與人事總處開會兩次，人事總處給予許多指導與善意討論，最後磋商完成此版本，目前待補行政程序。動物園預計國慶連假後，行文到市府，市府再函報教育部、人事行政總處，希望中央可以盡快發布該案，期待新的薪資與俸點明年1月上路。

諶亦聰說，保育員薪資非常低，做到退休仍不達4萬元，全靠著熱忱在支撐。謝謝中央與市府這些日子的努力，共同催生提高保育員薪資，今天適逢國際保育員日，危險職務加給調漲對保育員是蠻大的實質鼓勵。