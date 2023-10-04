工鬥提七大勞動訴求 籲總統參選人勿不理不回

2024年總統及立委大選進入倒數100天，由多個勞團組成的「工鬥」今冒雨在凱道召開記者會，高喊「政客爭大位、勞工鬥未來」，並提出解決低薪、保障勞工退休、增7天國假、職安法納消防員、健全長照、提高職災費率、放寬組工會門檻等七大訴求，要求有意角逐明年總統大位的參選人回應工鬥團體，若持續不理不回，或只顧選舉、不顧勞工，那就準備迎接工人開鬥。

桃園市產業總工會秘書林莊周指，目前有意角逐總統大位的賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘，都在相互鬥爭、爭奪總統大位，對於基層勞工低薪過勞，退休保障不足，以及全國消防安全、工安、職災及移工長照等攸關台灣基層人民生命安全的議題，目前卻沒有看到任一個總統參選人提出完整政策。

新高市產業總工會理事長何政家表示，工鬥七大訴求的第一個是「低薪問題要解決」，據主計總處統計，從2000年到2022年，台灣平均每人GDP成長率高達119.5%，從每人465,574元成長到975,194元，這22年間，台灣勞工實質總薪資成長率卻只有9.8%，從4萬8942元到5萬3750元，連10%都不到，這代表經濟成長根本沒甚麼回饋到勞工身上。

何政家說，明年基本工資月薪雖調升至2萬7470元，但距離蔡英文總統夢想的年輕人起薪3萬還有一段差距，承諾確定跳票，面對物價飛漲，薪資不漲，台灣低薪問題不解決，勞工生活難過，都可能造成嚴重的社會問題。

低薪也造成老年生活保障不足。桃產總理事長朱梅雪說，勞保老年給付月領2萬以下者逾六成，但主計總處的家庭收支調查，2021年平均每人每月的消費支出金額為2萬3513元，顯見目前勞保年金給付金額不足保障退休生活。朱梅雪說，勞保改革迫在眉睫，但不管是2013年馬英九版、2017年蔡英文版，都是繳多、領少、延後退，工鬥主張應透過稅改，不分職種增設基礎年金，但目前為止，也都還沒看到任何一位總統參選人就勞保年改政策表態。

宜蘭縣產業總工會副理事長許建東另指出，不只勞保老年年金，新制勞工退休金的雇主提撥率偏低，也造成勞工退休金砍半，相較於工作30年舊制勞工可取得45個平均薪資的基數，同樣年資的新制勞工僅能取得21.6個基數，相差兩倍以上，新制勞退每月提撥率必須達12.5%，才能等同舊制水準。

雲林縣產業總工會理事洪温章說，蔡總統2016年競選政見曾承諾「降低工會組織門檻」，時至今日幾乎跳票。台灣98％企業的員工數不到30人，這些企業所雇用的人佔整體勞工的43%，受限工會法的30人門檻無法成立工會，有鑑於5至29人的企業平均僱用人數為9.28人，工鬥要求應將組織工會門檻下修至10人。

台灣工作傷害受害人協會理事長利梅菊則提及，職災保險單獨立法2022年已上路，新法也提高了部份給付，但平均費率停留在0.2%，等同半吊子，對於最惡質的勞安黑名單，職災保費也只加收20%，投資在預防工作的成本，顯然不足。除此，新海瓦斯工會理事長黃文鴻說，根據OECD國家統計，台灣年總工時排名第4，工鬥主張應重新增加七天國定假日，勞工才能真正休息，有效降低台灣高工時。