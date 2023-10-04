鐵博「割地」籌措基金？鐵道局：容積移轉無出售土地
國定古蹟台北機廠轉型為鐵道博物館後，近期風光開箱，卻被爆指要「割地」以籌措償債基金。對此，交通部鐵道局表示，台北機廠將以容積移轉方式辦理，並無出售土地相關規劃。
全區搶救保存的國定古蹟台北機廠，轉型為鐵道博物館後上週於文博會期間「微開箱」10天，引爆10萬觀眾進場的熱潮。鐵博前籌備處主任洪致文卻在會後投書媒體，指交通部與鐵道局無視鐵道博物館這幾年努力的修復古蹟的努力，要求文化部必須割掉典藏庫房等地做商業開發，提供交部運作償債基金。
鐵道局表示，台北機廠經文化部指定全區為國定古蹟，並規畫於2027年與交通部共同成立行政法人，鐵道局作為未來土地管理機關，充分尊重，並期待攜手合作，共思開創鐵道博物館園區新局，發揮最大效益，並無出售土地規畫。
鐵道局表示，對於文化部就全區現地的規劃使用及商業營運，如有需新增建築容積需求，鐵道局亦將配合留設。
鐵道局說，2024年1月1日起成立「台鐵局撥入資產及債務管理基金」，並承接臺鐵償債資產(包含台北機廠)，進行有效使用收益，以達成償債任務。
鐵道局表示，為創造多元活化開發及處分方式，提升資產收益，鐵道局規畫修正國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第10條規定，排除償債基金資產的活化處分限制。
另比照文化資產保存法第41條規定，得辦理古蹟土地容積移轉，以期透過地方政府容積銀行機制，維護土地開發權益。
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