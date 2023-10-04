鐵博「割地」籌措基金？鐵道局：容積移轉無出售土地

今年中MeToo風暴，藝文界除要求性平加害人所獲補助應追回，也關注所獲國家獎項是否該收回，又以2021年爆出性侵案的國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆為爭議焦點。究竟國家文藝獎項得主若涉性平案，是否該退回獎項？而若為公平起見，又是否該以同等標準全面檢視歷屆獲獎人？ 勵馨基金會兩年前率先呼籲各機關檢視撒古流代表台灣參加國際展資格，執行長王玥好表示，教育部之前已建立師鐸獎取消判準作法，文化部等相關單位不妨參考比照，讓不同部會單位作法一致。國藝會表示，是否取消獎項，依規定由董事會開會審議決定，之前是說等撒古流判決定讞再討論。

2023-10-04 14:00