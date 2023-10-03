「魔術子彈」精準攻擊+旁觀者效應 乳癌病友戰力大增

乳癌病友延誤就醫的案例不少，有人腫瘤大如棒球、籃球，甚至出現傷口、分泌物，並產生異味，夏天還堅持穿厚衣服，且在傷口裹上厚厚紗布，以掩蓋異味，仍不願面對。醫師提醒，抗癌新藥持續精進，即使為晚期乳癌，也有藥物可供選擇，延長存活期，癌友務必積極面對，規律用藥。

嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師呂長賢指出，乳癌治療策略與HER2（第二型人類表皮生長因子受體）、HR（荷爾蒙受體）、BRCA乳癌基因表現等因素有關。在乳癌病患中，HER2陽性病患約佔20%-25%，過去使用抗HER2標靶藥物，多數可發揮作用。

「乳癌病患如何知道自己有沒有HER2表現？」大林慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師李思錦表示，目前檢查HER2方式以「免疫組織化學染色法」(IHC)、「螢光原位雜交法」（FISH）為主，HER2依據組織染色表現分為三價、兩價、一價與零價，價數愈多，代表HER2表現愈為明顯。

李思錦分析，傳統上，HER2組織染色呈現三價，或FISH為陽性，才被視為「HER2陽性」，此時才有對應的抗HER2標靶藥物可供使用。如果HER2組織染色呈現兩價FISH陰性或染色為一價，則被當成HER2陰性處理，在乳癌病患中，占比達50%。

抗體藥物複合體 有效毒殺癌細胞

隨著乳癌治療精準化，治療趨勢有所改變，研究顯示，若是HER2組織染色呈現一價、兩價等「HER2弱陽性」的病患，使用新一代ADCs（抗體藥物複合體）藥物，同樣可發揮毒殺癌細胞的效果。

臨床顯示，HER2陽性病患若使用新一代ADCs藥物，無疾病惡化存活期有機會長達兩年半。若是HER2弱陽性病患用藥，與傳統化學治療相較，無疾病惡化存活期增加一倍，這代表傳統HER2陽性與HER2弱陽性病患相加，高達70%到75%的乳癌病患有機會受惠於新一代ADCs藥物治療。

對於具HER2表現的轉移性乳癌病患而言，無論HER2表現是強、是弱，都有新治療選項可供選擇，病患延長生命的機會再度增加。

呂長賢表示，新型ADCs藥物結構有HER2抗體、連結子，而連結子帶有細胞毒殺藥物。這類藥物進入體內，因帶有HER2抗體，一找到有HER2陽表現的細胞，受體、抗體就會結合，癌細胞就會把藥物「吃進去」，相當精準，因此，被喻為魔術子彈。

此時癌細胞內的酵素，會切斷ADCs上的連結子，帶有細胞毒殺藥物便順勢進入、釋放毒性，很快消滅癌細胞，不只如此，這些細胞毒殺藥物也會穿過癌細胞細胞膜，滲入周遭的癌細胞，導致旁邊癌細胞也跟著毒發身亡，這種效應稱為「旁觀者效應」（Bystander Effect），藥物作用範圍擴及更多癌細胞。

李思錦表示，這類藥物作用方式，攻擊精準，所以與傳統化療藥物相比，副作用較輕微，身體較虛弱病患也有機會使用。不過藥物可能產生間質性肺炎，在用藥過程，需監控血氧濃度，發現血氧濃度異常，就必須提高警覺。

定期接受乳癌篩檢 遠罹癌症威脅

抗癌過程中，病患的肌力維持與身心靈支持，都是重要環節，大林慈濟針對乳癌病友提供肌力提升課程、復健課程等，讓病患學習。嘉義長庚則有堅強的病友團體作最佳後盾，輔以個管師、營養師等專業人員協助。

李思錦呼籲，當發現乳房出現腫塊、異常，務必勇敢面對，尋求治療，只要踏出第一步，就有生命延長的可能性。呂長賢提醒，符合國健署免費乳癌篩檢資格的女性，一定要定期接受乳癌篩檢，早期發現，也才能早期治療，存活期也才能真正大幅提升。