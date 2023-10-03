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年紀愈大活產率低 人工生殖補助女性年齡上限為45歲

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
女性超過40歲，除了懷孕成功率變低，治療周期活產率也會降低，國健署呼籲，想生育應盡速把握25至35歲「黃金生育期」。示意圖／ingimage
女性超過40歲，除了懷孕成功率變低，治療周期活產率也會降低，國健署呼籲，想生育應盡速把握25至35歲「黃金生育期」。示意圖／ingimage

近年，不孕症夫妻選擇人工生殖人數增加，但隨年齡增長，成功率也將下降。國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，女性超過40歲，除懷孕成功率低，治療周期活產率也低，建議夫妻如未有任何避孕措施且有規律性生活，滿一年以上仍未懷孕，應盡早尋求醫療協助。

去年內政部人口統計資料顯示，女性平均初婚年齡約31歲，男性約為33歲。初次生育年齡則在10年內增加約1歲，從2012年的30歲，上升至31歲，而35歲以上初次生育者則佔近25%。2021年整體人工生殖治療周期與2020年相比，成長率近30%，可見有更多民眾將人工生殖列入不孕對策。

因不孕而須以人工生殖方式協助的受孕夫妻，以卵巢因素占34%為最多、含兩種以上不孕因素者占32%，而男性因睪丸功能衰退、性腺刺激缺乏等因素，則占8.3%。不過「隨年齡增加」，人工生殖成功率將下降。據國健署2021年《人工生殖施行結果分析報告》顯示，人工生殖植入胚胎懷孕後，自然流產率在34歲後將逐年增加，其中40歲以上自然流產率將上升至約30%。

而懷孕成功率部分，34歲以下，使用配偶精卵植入周期懷孕率為55%，40歲後則降至23.7%，植入周期活產率34歲以下為45%，但40歲後大幅降至13%。對此，國健署署長吳昭軍呼籲，有生育計畫的民眾，應盡量把握25至35歲「黃金生育期」，避免胎兒與婦女因晚生造成的健康風險。

現階段衛福部人工生殖補助女性年齡限制為45歲，若超過則須自費。陳麗娟表示，參考國際文獻及相關現行人工生殖補助辦法，45歲以上婦女出現早產與流產等機率較高，為母嬰健康著想，國健署目前仍會維持人工生殖補助對象須為45歲以下規定。除年齡外補助上限3次的規定，同樣也是參考國際作法，但後續方案執行過程仍會持續收集相關意見，滾動式調整。

針對已被診斷為不孕症的夫妻，若有執行試管嬰兒需求，可至國健署官網試管嬰兒專區查詢，或撥打人工生殖補助諮詢專線02-2558-0900詢問。

常見人工生殖技術（ART）種類：

1.試管嬰兒（IVF／ET）：取出卵子與精子於體外受精，發展為早期胚胎後，再經子宮頸口植入子宮內。

2.受精卵／胚胎輸卵管植入術（ZIFT／TET）：精子與卵子於體外受精後植入輸卵管內，讓受精卵／胚胎自然經輸卵管進入子宮著床發育。

3.精卵輸卵管植入術（GIFT）：將精子與卵子直接經由腹腔鏡技術，放回輸卵管內達成體內受精。

4.捐贈精子人工授精（AID）：將捐贈的精子以注入方式注入子宮內。

試管嬰兒 國健署 懷孕

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