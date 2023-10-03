流感連連升溫 公費疫苗想挑廠牌怎麼辦？疾管署回應

流感疫情連續6周上升，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周門急診類流感就診人次達11萬1536人次，近期持續呈上升趨勢。疾管署發言人曾淑慧說，流感疫情預計在11月初增溫較快，預估在1月中下旬達高峰，並且預計在2至3月會下降。

公費流感疫苗在10月2日開打，單日接種22萬9517人次。曾淑慧表示，去年接種首日僅有約18萬人接種，跟去年相比今年首日接種狀況較踴躍。至於民眾對於公費流感疫苗廠牌選擇有疑慮，她回應，流感疫苗採取先到貨、先鋪貨、先施打，民眾如果有不喜歡某種疫苗可以到其他疫苗合約院所接種。

郭宏偉說，近四周合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒檢出陽性數亦呈上升趨勢，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。 另外，近三周上呼吸道感染群聚通報件數仍高，多為校園群聚通報，檢出以流感病毒為主。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增41例流感併發重症（25例A型H1N1、15例A型H3N2、1例A未分型）年齡介於未滿10歲至90多歲，以及另新增7例死亡（4例A型H1N1、3例A型H3N2）、年齡介於60多歲至80多歲。

林詠青說，重症中最年輕的個案為南部6歲女童，過去沒有慢性病史，九月下旬出現發燒、流鼻涕，後來出現意識改變等症狀，經過送醫檢驗檢查發現感染併發肺炎以及急性腦病變，因此收治加護病房治療、住院四天後因為症狀恢復好轉，已轉到一般病房治療；該個案同住家屬有感染A型流感，因此不排除是家戶內交互感染。他提醒，年紀小的幼童，感染流感可能會有腦部病變的風險，要注意是否有神經學的併發重症症狀。

疾管署統計，上個流感季自去年10月1日起截至今年9月30日流感併發重症病例累計781例，年齡層以65歲以上長者為多、占54%，84%未接種當季流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡171例，73%未接種當季流感疫苗，94%具慢性病史。