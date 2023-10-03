肯定空汙費率調整 環團再籲空汙基金委員會納公民參與

為推動汙染排放減量，環境部公告「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」修正草案，受影響排放大戶從51家增至102家，預估每年空汙費收入增加2.6億、可減少約9000公噸空氣汙染物排放。環團對對於甲苯、二甲苯過低的加徵費率調整表示肯定，並盼政府後續積極彙整並公開廠商改善空汙相關數據，以及空汙基金委員會審議納公民參與檢核機制。

地球公民基金會今天與台南社大環境小組、高雄市教師職業工會共同發布聯合聲明，內容指出，環境部陸續於今年2月、7月提出空汙費率修正，規畫增訂大戶級距並提高季節費率，並檢討有害空氣汙染物甲苯、二甲苯久未調整、過於低額的加徵費率等問題表示肯定。

地公表示，修正空汙可費率可望督促企業更仔細盤點產業發展過程中，所造成的外部成本，進而檢討其產能規畫，更能讓長期以來使用低廉成本溶劑的廠商，增進防制手段或改用其他更環保、無害的替代品，以改善空氣品質。

但地公也指出，盡管空汙費率有所調整，仍有很多行業與防制成本有所差距，以及許多影響社區的有害空氣汙染物種仍待加嚴管制，包含甲醛、乙醛、環氧乙烷等收費費率需待訂定，盼後續政府能積極彙整廠商逐年增設改善空汙相關設施的數據，並將資訊公開，讓社會大眾得以檢視在空汙費政策下，企業究竟帶來什麼改變。

地公表示，10月入秋冬，中南部已進入空汙嚴重的季節，中南部各縣市目前空品現況離國際上（如WHO）所定的空品指引還有一大段距離。在空汙費率提高，空汙基金大幅增加後，其運用與成效檢視更形重要；據瞭解，各地縣市政府有關空汙基金的相關資訊公開程度不一，認為無論是中央或地方的空汙基金委員會審核及會議記錄均應透明公開於網站，空汙基金運用的適切性及成效應供社會檢視，並建立納入公民參與的檢核機制。