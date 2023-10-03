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健康你我他／耐心解決藥物過敏 醫師就像老朋友

聯合報／ 文．圖／賽夏客（苗栗頭份）
我們全家人看病，第一個就找簡維崧醫師，因為就像找老朋友一樣，很有安全感。圖／賽夏客提供
我們全家人看病，第一個就找簡維崧醫師，因為就像找老朋友一樣，很有安全感。圖／賽夏客提供

簡維崧醫師是泰安鄉泰雅族人，有張俊秀的明星臉，心地善良，早期任職婦產科，後來開家醫科診所。他看診時態度溫文儒雅，知無不言，有時還拿著人體內臟模型，幫助病人了解，深受病患的信任與愛戴。

我們全家人看病，第一個就找他，因為就像找老朋友一樣，很有安全感，相信他能給予最佳的治療處置；若是他的設備不足，也會建議我們找教學醫院，不致病急亂投醫。

老公高血壓、痛風，長期在他的監控與關注下，健康沒有大礙；久居國外的兒子、媳婦、孫女回國，也找他看診，都能獲得滿意的醫治。

至於有多重藥物過敏的我，經常患尿道炎，也常感冒，鬧肚子，許多藥都會造成我身體過敏，而且奇怪的是，以前服的藥沒事，下次看診開同樣的藥卻有事。例如前不久，我爬宜蘭九寮溪歸來，尿道炎又來報到，服了他開的藥，整個下午噴嚏連連，止不住的鼻涕氾濫，連夜趕去換藥，醫師一再確認藥名，都是以前服過沒問題的藥。

我在他臉上看到那種認真取捨的態度，想在四顆藥丸裡找出真正的元凶，可是每一顆好像都在說：「不是我唷！」最後憑著他對我的了解與專業，換了一顆藥丸就沒事了。耽誤了他許多寶貴時間，卻不酌收任何費用，更讓我肅然起敬，良醫就像益友，簡維崧醫師，生命中有您真好。

醫師 泰雅族 婦產科

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