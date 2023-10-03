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疫情+高鐵衝擊 國道客運運量回不去

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

新冠疫情後，國道客運業者發現旅客乘車習慣改變，連續假期搭乘率明顯比以往更低，關鍵因素包含高鐵通車後未調整過票價，隨著物價通膨，高鐵票價反而「相對親民」，導致國道長途客運搭乘率始終難恢復，平均搭乘率約只有疫情前七成，運量已難恢復。

由於今年不少國道客運業陸續減班、不續營路線，今年九月統聯及國光客運更率先申請六路線聯合排班。

此外，根據交通部公路總局統計，雖然已祭出連續假期國道客運八五折優惠，但連假國道客運搭乘率最高為端午連假的五成六，其次為二二八連假的五成五，中秋及國慶連假於九月二十八日的售票率，更低到三成五及一成左右。

首都客運總經理李建文分析，疫後國道長途客運平均搭乘率約僅疫情前的七成，他分析很多旅客因高鐵票價相對親民，旅次都移轉到高鐵，導致平日搭乘率下降，加上疫後民眾仍習慣開車出遊，連假搭乘率更明顯降低，平均搭乘不到五成，整體路線及班次已減少兩成。

統聯客運也表示，今年連假國道客運搭乘率僅疫情前六成，加上駕駛缺工，供給端僅剩七成，除長途路線，部分短途通勤路線僅尖峰時段單邊載滿，回程幾乎沒人，同樣虧損。

公路總局表示，對於國道客運業者需求都有給予協助，包括缺駕駛、調整運價等，今年一般公路客運已調整運價，採政府補貼方式讓業者增加收入；國道客運的國道段運價調整，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會正委外研究，預計本月至十二月向公總提報。

國道客運 連假 疫情

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