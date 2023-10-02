中颱小犬海警今晚11時30分發布 全台掀風雨「東半部紫爆」

中颱小犬進逼，中央氣象署今晚11時30分將發布海警，預計明天下午發布陸警，周三至周四影響台灣最明顯，全台掀風雨，預估周三清晨暴風圈觸陸、周四清晨中心登陸台東，尤其東半部、恆春半島首當其衝，留意局部豪雨或大豪雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻說，受颱風外圍環流，明天北部、東半部轉雨、東北部山區局部大雨、中南部多雲到晴；氣象署最快明天下午發布陸警，預估暴風半徑在周三清晨觸陸，東半部首當其衝。

黃恩鴻表示，小犬颱風登陸機率提高，其暴風圈可能籠罩東半部、中南部，周三至周四影響台灣最明顯，宜花東、恆春半島局部豪雨或大豪機率；北部、南部地區及中部山區短暫陣雨，有局部大雨或豪雨發生機率，中部地區亦有局部短暫陣雨。

周五起，颱風逐漸遠離台灣過程，不過受颱風外圍環流持續影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島短暫陣雨；宜蘭地區有局部大雨發生機率；西半部地區局部短暫陣雨。

風浪強勁，今晚至明天，蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風；桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風；基隆北海岸，嘉義至台南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風。另外，明天東半部、恆春半島，周三基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海，留意易有長浪。