一歲以上寶寶可以吃什麼？兒科醫師建議寶寶「副食品過渡期」飲食4原則

一歲寶寶可以吃什麼？寶寶在一歲左右時，正值「以奶為主」到「固體副食品」的飲食過渡期，也是銜接成人食物的重要階段，若寶寶在一歲這階段常出現偏挑食行為，胃口不佳或不愛吃副食品，不只會增加家長照顧上的困難，還會影響寶寶日後的成長發展。

那麼一歲寶寶可以吃什麼食物？過渡期該準備什麼副食品，才能滿足寶寶的飲食需求？一歲寶寶飲食原則有哪些？本文邀請兒科醫師張日錦，針對一歲寶寶過渡期飲食重點提供建議，以幫助家長了解一歲寶寶飲食，與一歲後寶寶可以吃什麼副食品，讓寶寶建立良好的飲食習慣、攝取充足營養，健康開心的成長。

一歲寶寶可以吃什麼？寶寶一歲左右進入副食品飲食過渡期，是銜接成人食物的重要階段。 圖／Shutterstock

如何為一歲寶寶安排過渡期飲食？一歲了，卻不愛吃「人間食物」，怎麼辦？

張日錦醫師建議家長，因應寶寶成長狀況調整飲食，並把握四到六個月開始吃副食品的黃金時間，讓寶寶及早接觸副食品，提升寶寶對副食品的接受度。

而六個月以上的寶寶開始對大人的食物有興趣，這時家長可以逐漸減少喝奶量、增加副食品的份量，幫助寶寶漸進式地轉換飲食型態。

到了一歲後，寶寶開始長牙、咀嚼和消化能力增強，在飲食上沒有太多禁忌，建議家長可以放心給予孩子大人吃的食物，只要調味清淡、易入口、好消化，寶寶願意吃的食物，都可以讓孩子嘗試。

兒科醫師張日錦向我們講解一歲寶寶飲食須知與注意事項。 圖／張日錦醫師提供

一歲寶寶飲食４大原則！醫師提供寶寶過渡期飲食建議，讓孩子健康長大

醫師表示，「偏挑食、飲食不均衡會影響孩子的生長曲線發展、胃口食慾，也會影響孩子的保護力，家長在一歲飲食過渡期為孩子建立良好的飲食習慣，將會奠定孩子日後的健康基礎。」至於一歲寶寶可以吃什麼？如何為一歲寶寶安排過渡期副食品？張醫師提供以下4大原則：

【寶寶過渡期飲食原則1】提供多樣化食物，攝取充足營養

建議爸爸媽媽準備多樣化食物讓寶寶習慣各種食物的味道，並攝取6大類食物均衡充足的營養，避免只提供單一或相同的食物。至於許多父母所擔心的食物過敏，研究發現多樣化食物不會增加過敏的機會，反而對於飲食習慣的建立有非常大的幫助。

【寶寶過渡期飲食原則2】準備軟硬度適中的食物，用食物剪刀剪碎

一歲前的寶寶，副食品通常會以食物泥、寶寶粥為主，一歲後寶寶則以柔軟易消化的固體食物為原則。寶寶吃飯時，爸爸媽媽需協助將食物用剪刀剪碎，方便寶寶用湯匙舀，一口一口食用。水果則可以處理成比較大塊的手指食物，讓寶寶用手抓著咬，訓練寶寶的牙口。

一歲後寶寶則以柔軟易消化的固體食物為原則，家長可給予孩子嘗試多樣化食物。 圖／Shutterstock

【寶寶過渡期飲食原則3】和大人一起吃飯，營造愉快的用餐氣氛

許多媽媽會先餵飽孩子，等孩子吃飽後自己再吃，這可能會讓孩子感覺只有他一個人在吃飯，往往吃幾口就不想吃了。建議家長訓練孩子獨立用餐具舀食物自己吃，並且讓孩子跟大人一起吃飯，可增進寶寶的食慾。

【寶寶過渡期飲食原則4】固定三餐吃飯時間，養成用餐儀式感

準備一張小餐椅，讓寶寶養成「吃飯要坐好」、「定時定量」的習慣，吃飯時一次吃飯量不要給太多，讓寶寶能夠在20-30分鐘內吃完。規定孩子吃飯時不能邊吃邊玩，爸爸媽媽也不要邊吃飯邊滑手機，做孩子的好榜樣。

醫師建議家長讓孩子跟大人一起吃飯，可以增進寶寶的食慾。 圖／Shutterstock

一歲寶寶副食品懶人包！孩子每日均衡營養素攝取輕鬆達標！

醫師提醒爸爸媽媽，「挑食容易造成孩子過瘦或過胖，營養攝取對於孩子成長發育及健康扮演關鍵角色，家長須幫助孩子攝取均衡飲食，並盡量給孩子吃原形食物。」也就是說，孩子如果沒有適當地從食物中攝取充足營養，便可能對成長發展造成影響。

許多家長都不太清楚，一歲寶寶可以吃什麼副食品，才能從每日飲食中攝取充足營養？每種營養素的建議攝取量又是多少？醫師建議家長可根據國民健康署「我的餐盤」六大類食物營養建議量，迅速掌握均衡要訣，以下是一歲寶寶副食品推薦的準備原則：

1.每天早晚一杯奶：每天早晚各喝1杯240毫升的乳品，增進鈣質攝取，要注意的是，1歲以上的寶寶建議改用杯子喝奶，不要再依賴奶瓶，以免影響牙齒生長和口腔肌肉發展等。

2.每餐水果拳頭大：1份水果約為寶寶的拳頭大小，相當於切塊蘋果、芭樂半碗，每天至少攝取2份水果。

3.菜比水果多一點：1歲寶寶建議每天至少攝取2份蔬菜，1份大約為半碗，並盡量選擇當季、深色蔬菜。

4.飯跟蔬菜一樣多：全穀雜糧類的份量與蔬菜的份量相同，1份全穀雜糧類約為米飯1碗、麥片80公克、全麥吐司1又1/3片。

5.豆魚蛋肉一掌心：以寶寶的掌心大小為1份，大約相當於雞蛋1個、去皮雞肉30公克、嫩豆腐半盒……等，1到3歲幼兒建議每日攝取3份。

6.堅果種子一茶匙：1份堅果種子約1湯匙量（1湯匙=3茶匙），相當杏仁5粒、花生10粒等，可將堅果粉加入牛奶或副食品中，分配於3餐，每餐1茶匙。

蔬菜漢堡排混合多種食材，提供孩子副食品過渡期飲食均衡營養。 圖／Shutterstock

醫師推薦一歲以上寶寶飲食的副食品菜單 ∣ 蔬菜漢堡排

● 副食品預備食材（可做8份漢堡排）：

牛絞肉500g、豬絞肉300g、紅蘿蔔、洋蔥丁、荸薺、青蔥、玉米粒，以上的肉類及混合的蔬菜可隨孩子喜好更換添加

● 副食品作法：牛豬絞肉混合，加入一點水和醬油，攪拌出黏性，再加入切碎的蔬菜、一小匙鹽，攪拌均勻。將肉團分成8份，拍打定型成漢堡排，放入鍋中煎熟即可，配飯吃或夾麵包吃都很美味

醫師建議，新手家長準備寶寶的副食品不用想得太複雜，利用不同類型的食材相互混合搭配創造新的滋味；此外，利用適當的調味、豐富的色彩及吸引人的外觀也能增進孩子的胃口與興趣。

＊小技巧：備餐時，可以一次多準備一些冷凍起來。不但方便下次取用烹調，也可以讓食材準備變得容易、親子用餐的氣氛更加輕鬆愉快。

照顧孩子發育有撇步，8週看見成長加速度

身為父母，誰不希望自己的寶貝身體強健、頭好壯壯？若寶寶偏挑食的情況持續且短期內不易改善，導致營養攝取不足、生長曲線落後，醫師建議可同時輔助營養補充品，幫助寶寶攝取充足營養。例如市面上常見的亞培小安素，經醫學實證，8週看見成長加速度（註*），就是很不錯的選擇。

張日錦醫師強調，若孩子生長百分位落在15%以下，建議可同時給予營養補充品，如亞培小安素，不只能及早改善營養不均及生長曲線落後的情況，也能促進孩子食慾、讓正確飲食習慣的建立更加順利。

亞培小安素全面提供均衡完整營養（1cc 1大卡），並提供助於肌肉生長的蛋白質，還有多種成長必須的維生素與礦物質，包括：鋅、鈣、維生素D3，有助促進食慾，幫助骨骼健康發展；新升級小安素配方更添加維生素K2及精胺酸，增進骨骼成長力（註1），並添加益生菌和膳食纖維，能幫助消化、維持消化道機能。

另外，亞培小安素可依指示早晚1份，當點心喝，也可加入食物做成紅豆燕麥牛奶粥、馬鈴薯泥、奶油濃湯或果凍等，是一歲寶寶飲食正餐以外很好的營養補充，建議家長把握成長黃金期，透過亞培小安素讓寶寶攝取充足的營養，發育不落後，營養更加分，8週看見成長加速度。

一歲寶寶可以吃什麼？一歲寶寶飲食相關問題，張日錦醫生為爸爸媽媽大解密

一歲寶寶飲食正處過渡期，是銜接成人食物的重要階段，因此飲食安排對孩子的未來發展至關重要。醫師建議每日應攝取充足且均衡的營養，若寶寶胃口不佳、食量較小，適時補充兒童營養品也不失為一種選擇。

愛子心切的父母可能對一歲寶寶飲食仍有些疑惑，張日錦醫師將針對種種顧慮，一一進行問題分享與解惑。

● Q1：寶寶還不到吃飯時間就喊餓，在符合一歲寶寶飲食原則下可以吃什麼點心？

醫師：一歲寶寶胃容量小，正餐吃的份量有限，可能無法撐到下一餐時間，建議媽媽自製營養點心，例如水果拼盤、小安素奶凍等，讓寶寶在餐間補充營養。正餐和點心的間隔時間建議至少要2小時，以免孩子吃了點心就吃不下飯。

●Q2：一歲寶寶很偏挑食，這個不吃、那個也不吃，爸爸媽媽如何接招？

醫師：小孩偏挑食通常都是大人間接造成的，建議大人要先以身作則，6大類食物都要均衡攝取。若孩子拒絕某種食物，可考慮同類型其他食材，或改變烹調方式、與其他喜好食材一起食用（例如不愛吃蔬菜的孩子可以考慮蔬菜肉丸、蔬菜麵條），較大孩童也可以鼓勵參與食材的準備，提升孩子對食物的興趣。

● Q3：哪些食物含有對成長相關的關鍵營養？

醫師：蛋白質、鋅、鈣、維生素K2等都是成長關鍵營養素，從一歲寶寶到青春期孩子都建議要攝取充足。奶蛋魚肉豆類食物含優質蛋白質，但攝取時要控制份量，以免吃進太多熱量，體型往橫向發展。補充鋅有助增進食慾，鈣質可提升骨密度，維生素K2可活化造骨鈣素，每一種營養素都環環相扣，需攝取均衡才能發揮最好的效用。

● Q4：小孩不愛吃飯，只想喝奶，怎麼辦？

醫師：一歲後寶寶飲食建議一天應有三次正餐，可增加兩次餐間點心，若孩子對固體食物接受度不佳，可利用可愛活潑的餐具、與同齡孩子共餐、輕鬆的對話及實質的鼓勵這些方式激發孩子吃飯的興趣，但千萬不要用電視、手機、玩具或零食，反而不利正確用餐的好習慣。

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1新升級小安素配方包含維生素C增進骨骼生長；鈣幫助骨骼健康；精胺酸與維生素A,D, K2 幫助骨骼正常發展

*J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):623-35，從該研究發現連續飲用小安素8週後成長曲線有進步，支持孩子成長加速度！孩童的成長期營養很重要，每個孩子成長速度皆有不同，因人而異。

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