中颱小犬估晚間11時發海警！結構紮實登陸機率高 這地區首當其衝

中颱小犬進逼，結構對稱紮實，中央氣象署預估今天深夜11時發布海警、最快周二下午發布陸警，周三至周四對台影響最大，目前研判在台灣東南部至恆春半島一帶登陸機率高。明起北台灣先轉雨，緊接換花東，中南部影響略晚，都可能有大雨或豪雨以上降雨。另提醒，颱風帶來風浪增長明顯，前頭風平浪靜，但瞬間改變，東半部首當其衝，可能出現12級以上強陣風、長浪達6米。

中央氣象署預報員官欣平指出，小犬颱風目前位在台灣東南方海域約6、700公里海面上，結構對稱、紮實，環流結構亦大，目前暴風半徑200公里左右，未來朝西北西方向前進。

他說，今天台灣天氣，仍未明顯感受小犬颱風威力；不過，隨著颱風接近，明天起，影響就會出現，因此氣象署預估今天深夜11時左右發布海警、明天下午至晚間發布陸警。

周三至周五，小犬颱風影響台灣明顯；明天起，台灣近海風浪顯著增加；周三暴風圈可能觸碰台灣本島；周四下午可能離開台灣本島，進入偏巴士海峽一帶。

颱風期間降雨趨勢方面，明天受颱風外圍環流影響，北台灣雨勢最明顯，尤其東北部地區有出現大雨可能，中南部則還尚無明顯感受，所降的雨的是午後雷陣雨。

周三至周四，隨著颱風接近，受颱風本身及其外圍環流影響，北部、東半部降雨明顯增多，尤其花東地區，東半部、恆春半島可能出現豪雨等級以上降雨。另外，北部、南部及中部山區也可能有豪雨。

周四下半天，颱風逐漸遠離的過程；周五至周六，受颱風外圍環流影響，天氣仍不穩，北台灣、東北部迎風面持續降雨。

官欣平提醒，小犬颱風帶來的風浪，增長非常明顯，前面風平浪靜，但瞬間迅速改變。明天下午起，桃園至高雄、東半部沿海空曠地區及澎湖，有9至10級強陣風；基隆北海岸、屏東、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖，亦有強陣風。周三至周五，台東、蘭嶼綠島、恆春半島可能出現12級以上強陣風。

他也說，今晚至明天，北部、東半部、恆春半島開始出現長浪，周三起再擴至台灣周邊各海面。明起，各海面出現3米以上浪高，東半部及恆春半島可能達6米，務必留意。