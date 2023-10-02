流感疫苗開打！衛福部備妥698萬劑 兩大重要因素必打
流感及肺炎鏈球菌疫苗今正式開打。衛福部長薛瑞元表示，疾管署今年提供698萬多劑四價公費流感疫苗，占全人口比率為29.6%，因隨著新冠疫情後，防疫措施鬆綁，且流感病毒正開始活躍，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，疫苗保護力約1年，建議每年接種1次，鼓勵符合公費疫苗施打者，應盡速施打。
衛福部疾管署今舉辦「注你幸福」公費流感疫苗開打記者會。薛瑞元表示，去年流感疫苗打得不錯，但受到疫後解封，病毒流竄的情形多，因此去年流感疫情到今年是「拖的比較長」，但今年流感疫苗開打後，相信明年的流感疫情不會再拖「這麼久」。另最近大家對於新冠疫苗、流感疫苗同時施打可能有些顧慮，今天特別請王必勝來同時施打。
衛福部今年提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，但外界認為施打複雜。薛瑞元說，目前衛福部與疾管署臉書及官網都有相關資訊圖表，民眾可以上臉書及官網查詢。
衛福部次長王必勝表示，除接種流感疫苗外，國人也別忘了其他呼吸道疾病，包括肺炎鏈球菌及新冠病毒的威脅性，而從今年10月2日開始，擴大65歳以上長者接植肺炎鏈球菌疫苗，另外莫德納XBB.1.5新冠疫苗也已於9月26日開放接種，三種疫苗可以在同一天或隔任何時間施打在不同部位上，同時獲得三種保護力，有效降低長者感染後引發的風險。
王必勝說，今年公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月2日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段、其餘對象均於第1階段，流感疫苗接種後保護力平均約可達30至80% 對因流感而住院的保護力有41%，另對重症保護力則可達82%。而施打疫苗後，要兩周才會形成保護力
今年疾管署邀請資深藝人陳淑芳擔任防疫大使。陳淑芳說，她今年84歳，為了保護自己與家人，每年都會接種流感疫苗，讓她從事演藝工作或是關懷弱勢團體時，都可以擁有好的免疫力，並提醒大家逐漸進入防疫後的新生活時期，千萬不能鬆懈，尤其進人流感季節，長輩易因流感引發流感併重症，呼顧各位朋友一起來注疫苗、注幸福。
流感疫苗第一階段10月2日開打，第二階段11月1日開打。
●第一階段優先接種對象
1、65歲以上長者。
2、醫事及衛生防疫相關人員。
3、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。
4、滿6個月以上至國小入學前幼兒。
5、孕婦。
6、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者。
7、國小。
8、國高中（職）/五專一至三年級學生。
9、6個月內嬰兒之父母。
10、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。
11、禽畜業及動物防疫相關人員。
●第2階段接種對象
50至64歲無高風險慢性病成人。
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