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中秋連假高鐵塞到站外 高鐵聲明：感謝並致歉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中高鐵站外昨擠滿排隊人龍，有人排隊2小時仍不知何時能上車，最後改搭國道客運。記者陳秋雲／攝影
台中高鐵站外昨擠滿排隊人龍，有人排隊2小時仍不知何時能上車，最後改搭國道客運。記者陳秋雲／攝影

中秋節連假昨收假，高速公路車潮湧現，高鐵站也一樣塞。高鐵台中站甚至出現「自由座」驚人買票人龍，從大廳購票窗口一路綿延到站外，在人行道上迂迴好幾圈。台灣高鐵公司上午發出聲明，除了感謝旅客選擇搭乘高鐵，也對疏運尖峰時段因人潮過多造成旅客久候與不便，表達歉意。

昨天在高鐵台中站有民眾直呼第一次遇到這麼多人，排隊2小時仍不知何時能上車，最後改搭國道客運。台中市警局烏日分局表示，預估下周國慶焰火有50萬人湧入台中，可視為壓力測試。

台灣高鐵說，昨天旅運超過33.8萬人次，為通車以來單日最高，更較2019年9月15日中秋疏運收假日的31萬8250大幅增加超過2萬人次旅客。

台灣高鐵說，中秋疏運9月28至昨天為止，累計4天疏運近101萬人次旅客。感謝旅客選擇高速、便捷、準點的高鐵列車座為返鄉首選運具，對於疏運尖峰時段因人潮過多造成旅客久候與不便，表達歉意，並感謝旅客的體諒與配合。

面對即將到來之國慶疏運期間，台灣高鐵表示會善盡西部走廊骨幹運具之責任，持續精進旅客引導、分流搭乘及人潮管制相關措施，以協助旅客循序、安全順利乘車。

高鐵 中秋節

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