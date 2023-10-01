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駕駛凍未條！收假國道5大雷區 午後3事故車潮回堵
今天是中秋節連續假期收假日，下午國道壅塞路段包含國1北向台中至后里、新竹系統至湖口，國3北向後龍至西濱、高原至鶯歌系統，國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車正常。高公局表示，截至17時，國道交通量為72.2百萬車公里，預估全日交通量為116百萬車公里。
高公局表示，由於今日13時51分國1北向120.1公里發生2小客車追撞事故，占中線車道，導致後方回堵4公里；14時17分國3北向226公里發生2小客車追撞事故，占外線車道，後方回堵4公里；14時59分國1南向212.5公里發生3小客追撞事故，占內線車道，後方回堵3公里。以上事故雖迅速排除，但仍嚴重影響國道整體車流順暢。
高公局表示，本次假期即將結束，呼籲民眾開車出門前務必妥為檢查好車況並養足精神，上車即應繫妥安全帶，行車並應注意車前狀況、保持安全距離，切勿超速或任意變換車道。
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