駕駛凍未條！收假國道5大雷區 午後3事故車潮回堵

今天是中秋節連續假期收假日，下午國道壅塞路段包含國1北向台中至后里、新竹系統至湖口，國3北向後龍至西濱、高原至鶯歌系統，國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車正常。高公局表示，截至17時，國道交通量為72.2百萬車公里，預估全日交通量為116百萬車公里。

高公局表示，由於今日13時51分國1北向120.1公里發生2小客車追撞事故，占中線車道，導致後方回堵4公里；14時17分國3北向226公里發生2小客車追撞事故，占外線車道，後方回堵4公里；14時59分國1南向212.5公里發生3小客追撞事故，占內線車道，後方回堵3公里。以上事故雖迅速排除，但仍嚴重影響國道整體車流順暢。