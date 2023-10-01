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RSV大流行 全球首支mRNA疫苗莫德納計畫美、台送審

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
莫德納總經理李宜真表示，全球首支mRNA技術的RSV疫苗預計第四季就將送審美國FDA，也緊接送至台灣FDA審查，申請藥證核准。圖／路透
莫德納總經理李宜真表示，全球首支mRNA技術的RSV疫苗預計第四季就將送審美國FDA，也緊接送至台灣FDA審查，申請藥證核准。圖／路透

新冠疫情過後全民開始償還「免疫負債」，近來流感、副流感、腺病毒、腸病毒等一波未平一波又起，醫師指出近期呼吸道融合病毒（RSV）感染者特別多，疾管署是否引進RSV疫苗也仍待評估。莫德納總經理李宜真表示，全球首支mRNA技術的RSV疫苗預計第四季就將送審美國FDA，也緊接送至台灣FDA審查，申請藥證核准。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，近期很多兒科病房爆滿，特別是呼吸道融合病毒（RSV）感染者特別多。不過，對抗RSV，台灣僅有針對特定高風險幼兒有單株抗體，其餘僅能症狀治療。歐盟藥品管理局今年7月批准輝瑞生產的RSV疫苗「Abrysvo」，可用於嬰兒及60歲以上長者，懷孕時也可以施打的。

ACIP召集人李秉穎則說，RSV疫苗是否引進，仍要做成本效益分析，必須等到廠商拿到疫苗藥證才會有後續評估；目前兩歲以下幼兒屬於高危險群，目前若感染，多採取症狀治療。

莫德納針對RSV研發疫苗，是全球第一支以mRNA技術製造的RSV疫苗，第三期臨床試驗中對60歲以上長者有超過8成的保護力。李宜真表示，莫德納預計第四季將送交美國FDA核准，隨後也會送件台灣食藥署，希望獲得藥證。

莫德納也針對「癌症」研發疫苗。李宜真表示，莫德納目前將癌症疫苗定名為「INT mRNA」，在第二期臨床試驗中，治療黑色素瘤的成效相當好，若與標準療法、免疫療法合併使用，可以減少黑色素瘤晚期患者復發機率高達44%，目前疫苗已進入第三期臨床試驗，期待後續對於惡性腫瘤有更好的數據佐證。

RSV 莫德納 疫苗

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