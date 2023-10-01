面對感冒、流感總是「霧煞煞」？ 一張圖表帶你一次看懂

中秋3天連假，不少民眾在這段期間狂吃烤肉、大嗑美食，但你的身體受得了嗎？胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，這幾天多了好幾位中秋節的受害者住院，讓他苦笑表示，「都是月亮惹的禍」。

2023-10-01 17:04