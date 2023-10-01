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面對感冒、流感總是「霧煞煞」？ 一張圖表帶你一次看懂
近期小兒科門診中，感冒、流感病患增多，但大家對感冒與流感的差別總是不清楚。小兒科醫師巫漢盟表示，一般感冒與流行性感冒最大的差異，在於流感症狀來得急又快，以全身性為主，包括發燒、肌肉痠痛、流鼻水等呼吸道症狀，但感冒症狀通常不會，症狀較少出現肌肉痠痛等，且不一定會發燒。
巫漢盟於臉書表示，判斷一般感冒與流感的主要差異，可從致病原、影響範圍、發病速度與主要症狀判別。流感致病原是流感病毒，傳染力高，容易併發肺炎、心肌炎等；感冒為感冒病毒所致，傳染力不一，容易併發肺炎、中耳炎等。
巫漢盟提醒，雖然預防流感最有效的方式是接種疫苗，但疫苗僅能降低症狀，無法完全避免，因此平時需保持環境空氣流通與衛生，尤其秋冬氣溫逐漸降低，家家戶戶常門窗緊閉，容易引起呼吸道症狀，保持暢通才能降低感染機率。
另外，當家人感染流感或一般感冒時，家中可能已有病毒存在，因此可使用70％酒精或合格物品消毒，降低病毒傳播率。
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