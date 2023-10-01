中秋惹病上身！23歲男胰臟炎最嚴重「E」等級 醫：蛋黃酥是引爆點

中秋3天連假，不少民眾在這段期間狂吃烤肉、大嗑美食，但你的身體受得了嗎？胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，這幾天多了好幾位中秋節的受害者住院，讓他苦笑表示，「都是月亮惹的禍」。

錢政弘昨日（9/30）在Facebook發文表示，到醫院查房時，發現多了三位中秋節受害苦主。一位是70多歲男性病患，參加朋友的烤肉聚會後，隔天腹痛、發高燒來急診，檢查後發現是大腸桿菌引起的急性膽管發炎和急性肝炎。由於他的血液已培養出大腸桿菌，算是菌血症，接下來至少要住院一週打抗生素治療。

錢政弘解釋，大腸桿菌通常是「吃」下去的，再沿著十二指腸從膽管爬到膽囊和肝臟，引起發炎發燒。病患回憶當天吃了烤乳豬、烤雞腿和青草茶，照理說食物充分加熱應該能殺菌，但是冷盤和飲料就難說了。

第二位病患是本身有膽結石的60多歲男性，這幾天多喝了幾杯威士忌，結果也是腹痛難耐，被診斷為急性胰臟炎。住院進食後腹痛已經改善許多，錢政弘希望他的膽囊不要跟著發炎，否則將要開刀。

第三位病患是23歲男性，他沒有喝酒也沒有膽結石，因爲「肚臍周圍劇痛」而掛急診。檢查後發現，居然也是因為急性胰臟發炎，甚至是最嚴重的「E」等級，抽血檢驗血糖500多，三酸甘油脂高達6408，屬於高三酸甘油脂引起的胰臟炎。

錢政弘詢問患者是否有吃比較油的東西，他表示自己前晚只吃蛋黃酥，中午吃了漢堡。接著詢問家族史，錢政弘發現這名患者的奶奶與父親都有糖尿病。他從抽血結果推斷，這名患者平常應該就有高血糖和高三酸甘油脂的問題。

「這次吃到蛋黃酥應該只是一個引爆點。」錢政弘認為，這名病患那麼年輕就胰臟發炎，如果沒有自我意識到嚴重性，將來各種疾病還會陸續出現。最後他表示，趁這次住院，他要會診營養師，幫病患好好上課才行。

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