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小犬颱風明天轉中颱 周二海警、不排除陸警 周三最接近台灣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
輕颱小犬生成，周二後水氣增多，天氣不穩，中央氣象署預估周二發布海警，目前颱風距離台灣1050公里。圖／中央氣象署提供
輕颱小犬生成，周二後水氣增多，天氣不穩，中央氣象署預估周二發布海警，目前颱風距離台灣1050公里。圖／中央氣象署提供

輕颱小犬目前中心位置在恆春東南東方1050公里海面上，明天可能增強為中度颱風。中央氣象署預報員趙竑說，預估周二發布海上颱風警報，周三距離台灣最接近，周五才會漸遠。

至於颱風影響台灣程度，趙竑表示，取決周二前路徑偏北的程度，若路徑偏南，可能不會發布陸警，若偏北附近影響偏大，不過路徑不確定程度仍高。

天氣部分，目前台灣附近晴朗穩定，僅東北部的宜蘭雲量稍多，其他地方大致可見陽光；今天桃園以北、東半部地區高溫下降1、2度，約31至32度，中南部高溫則33至35度，苗栗地區仍要留意36度左右高溫。

今天白天東北季風增強，迎風面的桃園以北、東半部地區、逐漸有降雨狀況出現，特別是基隆北海岸、東北部地區今天留意局部較大雨勢；新竹以南地區天氣大致穩定；各地山區、南高屏近山區平地留意午後雷陣雨。另外，今天入夜後，大台北、宜蘭可能有迎風面局部降雨。

趙竑說，明天受東北季風影響，桃園以北、東半部地區降雨，新竹以南地區天氣不錯，維持高溫炎熱、午後雷陣雨為主。周二水氣增多，颱風往台灣靠近，傍晚水氣進來，東半部降雨明顯，桃園以北陸續有降雨出現，背風側的中南部仍無明顯降雨。

他說，周二後，小犬颱風接近，東半側有雨勢出現；不過背風側的西半部地區，仍屬高溫炎熱。周三颱風離台灣相當近，預估周五才會慢慢遠離。周三至周四降雨明顯，東半部地區、靠近迎風面的山區，留意豪雨等級以上降雨，其他地區也陸續有零星飄雨；東半側沿海留意長浪，可能接近3米。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

颱風 高溫 天氣動態

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