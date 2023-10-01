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小犬颱風進逼 專家建議這些地區準備防颱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
小犬颱風從巴士海峽到屏東一帶通過的路徑機率較高，不過還有變動空間。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
小犬颱風從巴士海峽到屏東一帶通過的路徑機率較高，不過還有變動空間。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

中秋連假接近尾聲，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天北方有一波東北季風南下，桃竹沿海的風力已經增強，東北季風前緣的水氣落後一些，約在上午通過北部，因此今天迎風面北部、東半部的天氣都有所轉變。

他說，中午過後有轉涼的感覺，也有些短暫陣雨的機會，外出建議攜帶雨具。中南部影響比較輕微，南部午後山區仍然有局部對流雨，主要變化為台南以北沿海風力也會比較明顯的增強。

颱風方面，柯聿寧表示，由於小犬颱風生成之前，結構及對流受風切影響不斷往西調整，目前颱風的結構終於好轉，這兩天模式對其掌握程度會比較好，原本預報路徑發散的狀況也有所收斂，巴士海峽到屏東一帶通過的路徑機率較高，不過還有變動空間。

他表示，依目前中央氣象署路徑來看，颱風相關環流對宜花東、蘭嶼綠島、屏東的影響將最明顯，以上地區本周要有防颱的心理準備。

今明兩天大致為東北季風環境，天氣變化不大，周二隨颱風接近，受颱風的風場及海峽狹管效應影響，西半部風力仍大，東半部開始受到颱風外圍水氣影響，降雨也逐漸增多。

柯聿寧說，周三到周四颱風通過台灣南方附近，東半部的降雨更顯著，西半部受地形屏障影響降雨不明顯，但風力將再增強，尤其沿海陣風頻率高，務必要留意物品固定狀況。預估周五隨颱風逐漸往西遠離後，東部降雨及西部的風力都將緩和一些。

颱風 東北季風 天氣動態

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