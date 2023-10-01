1張圖看小犬颱風暴風圈侵襲機率 周三起3天影響最明顯

北方冷空氣南下，今天台灣附近為東北季風環境，中央氣象署說，迎風面桃園以北及東半部地區高溫稍降1、2度左右，約落在31、32度，其他地區影響不大，仍有33到35度的高溫，尤其苗栗局部地區有36度高溫發生的機率。

中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，夜晚清晨低溫約為25、26度。

天氣方面，今天桃園以北、東半部地區及恆春半島整天不定時有局部陣雨，東北部地區要留意有局部較大雨勢的機會，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，建議外出攜帶雨具備用。

桃園至嘉義、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

明天之前適逢天文大潮，新北至雲林沿海低窪地區及澎金馬於漲潮期間需注意防範海水倒灌。

氣象署表示，今年第14號輕度颱風小犬，今天凌晨2時中心距離鵝鑾鼻東南東方約1160公里，以每小時16公里速度，向北北西進行。

明天之前輕度颱風小犬大致以北北西或西北方向行進，周二開始往西分量才明顯增加，其影響台灣程度和明天前偏北程度有關，路徑仍有不確定性，若較偏北行進，北部、東半部地區及中部山區降雨會較為顯著，但若路徑較為偏南，降雨以東半部及南部地區為主。

明天、周二東北季風影響，明天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，下半天北方乾涼空氣致使雨勢較為趨緩，桃園以北地區為短暫陣雨後多雲，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

周二則有颱風外圍沉降作用，水氣更加減少，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

周三至周五是小犬颱風影響台灣最明顯的時間點，受颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周四、周五南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門易有長浪發生。