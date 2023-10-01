快訊

三星粉超疑惑「iPhone 15為何熱賣？」 蘋果果粉秒點1關鍵就懂了

氣象署發布季長期天氣展望 秋冬偏暖機率大

嘉市清晨火警 1婦人遭火噬送醫命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1張圖看小犬颱風暴風圈侵襲機率 周三起3天影響最明顯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
小犬颱風暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站
小犬颱風暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站

北方冷空氣南下，今天台灣附近為東北季風環境，中央氣象署說，迎風面桃園以北及東半部地區高溫稍降1、2度左右，約落在31、32度，其他地區影響不大，仍有33到35度的高溫，尤其苗栗局部地區有36度高溫發生的機率。

中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，夜晚清晨低溫約為25、26度。

天氣方面，今天桃園以北、東半部地區及恆春半島整天不定時有局部陣雨，東北部地區要留意有局部較大雨勢的機會，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，建議外出攜帶雨具備用。

桃園至嘉義、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

明天之前適逢天文大潮，新北至雲林沿海低窪地區及澎金馬於漲潮期間需注意防範海水倒灌。

氣象署表示，今年第14號輕度颱風小犬，今天凌晨2時中心距離鵝鑾鼻東南東方約1160公里，以每小時16公里速度，向北北西進行。

明天之前輕度颱風小犬大致以北北西或西北方向行進，周二開始往西分量才明顯增加，其影響台灣程度和明天前偏北程度有關，路徑仍有不確定性，若較偏北行進，北部、東半部地區及中部山區降雨會較為顯著，但若路徑較為偏南，降雨以東半部及南部地區為主。

明天、周二東北季風影響，明天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，下半天北方乾涼空氣致使雨勢較為趨緩，桃園以北地區為短暫陣雨後多雲，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

周二則有颱風外圍沉降作用，水氣更加減少，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

周三至周五是小犬颱風影響台灣最明顯的時間點，受颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周四、周五南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門易有長浪發生。

10月8日至10日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

今年第14號輕度颱風小犬，今天凌晨2時中心距離鵝鑾鼻東南東方約1160公里，以每小時16公里速度，向北北西進行。圖／取自中央氣象署網站
今年第14號輕度颱風小犬，今天凌晨2時中心距離鵝鑾鼻東南東方約1160公里，以每小時16公里速度，向北北西進行。圖／取自中央氣象署網站

恆春 颱風 桃園 天氣動態

延伸閱讀

小犬颱風進逼 專家指最快周二海警不排除陸警 暴風圈觸陸機會高

彭啟明預期小犬無顯著共伴效應 粉專指路徑這樣走機率最高

小犬颱風最新路徑曝 吳德榮：持續逼近台灣 周二轉中颱

小犬颱風「可達中颱上限」粉專：若這情境 侵台機率高

相關新聞

不斷更新／中秋收假日北返車潮 國道11地雷 這時段最好走

今天是中秋節連續假期收假日，高速公路局建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

小犬颱風最新動向曝 估周二上午海警 彭啟明指將從這通過

中央氣象署說，小犬颱風今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。天氣...

在宅急症照護／偏遠地區嘆：居家照護人力從哪來

健保署擬推動「在宅急症照護」試辦計畫，讓照護機構住民及院內患者，在家接受急症治療。不過，健保署政策美意，偏遠鄉鎮地區恐難...

兒科病房暴滿 醫：9成是「呼吸道融合病毒」

近期呼吸道疾病「百花齊放」，流感、副流感、腺病毒、腸病毒等統統出籠，新冠疫情期間，人們減少社交，特別是兒童，疫後免疫負債...

氣象署發布季長期天氣展望 秋冬偏暖機率大

未來3個月為台灣秋季及初冬時期，中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，10月至12月由秋...

病床吃緊 「在宅急症照護」明年試辦

新冠疫後護理缺工，醫院被迫關床，加上邁入超高齡化社會，勞動人口逐步下滑，醫療量能加速緊繃。衛福部健保署長石崇良表示，明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。