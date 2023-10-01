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小犬颱風最新路徑曝 吳德榮：持續逼近台灣 周二轉中颱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，輕颱小犬的系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端近海。美國系集模式模擬（右圖）則顯示，小犬颱風除了偏西進行的的機率較高外，在台灣東側海面，亦有較小的機率向北迴轉遠離。圖取自weathernerds。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，輕颱小犬的系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端近海。美國系集模式模擬（右圖）則顯示，小犬颱風除了偏西進行的的機率較高外，在台灣東側海面，亦有較小的機率向北迴轉遠離。圖取自weathernerds。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

中央氣象署說，輕度颱風小犬今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，小犬颱風周二將增強為中度颱風，未來以偏西方向通過台灣南端近海。其70％機率範圍包括大部分台灣及呂宋島北端，反映路徑預測仍有較大的不確定性。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，小犬颱風的系集平均路徑，以偏西方向通過台灣南端近海；周三至周五影響最大，但其影響程度與路徑及當時強度密切相關。

而美國（GEFS）系集模式模擬則顯示，小犬颱風除了偏西進行的的機率較高外，在台灣東側海面，亦有較小的機率向北迴轉遠離。皆反映其路徑預測的不確定性，應續觀察其路徑及威脅程度的變化，莫急下定論。

天氣部分，他表示，今、明兩天微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，桃園以北及東北部轉有局部短暫雨，花、東局部地區亦偶有短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨的機率。西半部白天仍偏熱，北台灣稍轉涼。今天北部24至35度、中部24至35度、南部25至35度、東部22至34度。

吳德榮表示，周二各地晴朗穩定，下午起北、東轉有局部雨；周三北部、東半部雨勢大，西半部亦轉有局部雨；周四、周五各地明顯降雨，有較大雨勢，得視小犬颱風動向、再作調整。周六大氣不穩定，仍有局部較大雨勢發生的機率。

輕度颱風小犬今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風小犬今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。圖／取自中央氣象署網站

颱風 吳德榮 西進

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