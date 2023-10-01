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兒科病房暴滿 醫：9成是「呼吸道融合病毒」
近期呼吸道疾病「百花齊放」，流感、副流感、腺病毒、腸病毒等統統出籠，新冠疫情期間，人們減少社交，特別是兒童，疫後免疫負債反撲，多種病毒重複感染，不只兒科門診人潮湧現，兒科病房更是一床難求，因呼吸道疾病需住院的患者，以「呼吸道融合病毒」（ＲＳＶ）最多。
據疾管署統計，呼吸道融合病毒陽性率快速上升，近期超越副流感病毒成為檢出占比的第三位。近五周ＲＳＶ陽性率從百分之二點八，一路攀升至超過百分之十，與去年同期相差十七倍。恩主公醫院小兒科醫師許登欽說，過去ＲＳＶ多在十月後流行，今年因疫後口罩解禁，提前於七月爆發。恩主公醫院的兒科病房，提供給四個月以下嬰兒的病房全數滿床，九成都是感染ＲＳＶ。
許登欽說，ＲＳＶ病程變化快速，第一周症狀輕微，第二周出現黏稠痰液、呼吸道腫脹、粘膜破壞，嚴重者恐需住院一周才能緩解。
針對ＲＳＶ我國僅有針對特定高風險幼兒有單株抗體，其餘僅能症狀治療。歐盟藥品管理局七月甫批准輝瑞生產的ＲＳＶ疫苗，為全球首個適用嬰兒及六十歲以上長者，也是首次懷孕時可以施打的ＲＳＶ疫苗。
中國醫藥大學附設醫院感染中心副院長黃高彬表示，全球各國皆陸續規畫引進ＲＳＶ疫苗，我國預期也會引進，呼籲ＲＳＶ感染的高危險群為一到二歲的嬰幼兒，一定要接種。傳染病防治諮詢會預防接種組委員會（ACIP）召集人李秉穎說，ＲＳＶ疫苗是否引進需做成本效益分析，待藥廠取得藥證再做評估。
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