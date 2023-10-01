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慈濟大學新設藥學系遭反彈 花蓮慈院：花東缺人

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左）、副院長陳星助在慈濟大學新設藥學系風波後，首度受訪分享花東藥師缺工困境。記者林琮恩／攝影
花蓮慈濟醫院院長林欣榮（左）、副院長陳星助在慈濟大學新設藥學系風波後，首度受訪分享花東藥師缺工困境。記者林琮恩／攝影

歷經10年爭取，慈濟大學新設藥學系獲准，卻遭反彈。藥師公會全聯會指出，國內藥師已太多、不該再設藥學系，且應落實總額上限管制人數。花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長陳星助昨首次對此表態，說明花東藥師人力缺口大、醫院缺額補不滿；新設藥學系是培養6年制的臨床藥師，主要服務急重症病患並至偏鄉服務，每年僅收30人，不會因此大量增加藥師人數。

「藥界認為藥師人數充足，總會有人去東部，但花東10多年來就是沒人。」陳星助說，花東藥師缺工，偏鄉用藥需求卻有增無減，若遇颱風更是雪上加霜。關山慈濟醫院支援幾無醫療資源的台東海端鄉，每遇風災柔腸寸斷，病人無法下山、陷入斷藥危機，醫師、藥師須乘「流籠」上山送藥。

陳星助表示，新設藥學系是培養臨床藥師，與基層藥局藥師工作內容不同，主要負責醫院臨床工作，包括癌症病人化療藥物調藥等；醫院藥師是3班制輪班，24小時都有人留守照顧急重症病患，社區藥局顧客則以健康人居多。

林欣榮表示，花蓮慈濟醫院仍有15位藥師缺額，每到下午領藥窗口便排長龍，各界不該以台北觀點看世界。醫院人資部門統計，院內醫師至少6、7成是慈濟大學畢業。在地培養藥師，對花蓮醫療環境、病患樣態更了解、有感情，較能長留久任。

慈濟 藥學 陳星

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