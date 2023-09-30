高雄登革熱＋19 中秋連假持續防疫

高雄市今新增登革熱本土個案19例，累積501例。衛生局說，今日新增個案的感染源可能為台南者共5例，分別為鼓山、左營、楠梓、三民及茄萣各1例 ; 社區群聚衍生5例，分別為鼓山、鳳山、茄萣各1例及鹽埕2例；家庭群聚5例，包括小港2例、鳳山3例，單點新增個案4例，三民、鼓山、小港和鳳山各1例。

衛生局表示，登革熱疫情持續嚴峻，請民眾切勿輕忽，尤其是曾確診登革熱、高危險群對象的糖尿病、高血壓、洗腎、癌症患者等，務必加強自身防蚊措施，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速前往高雄市556家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/146）就醫。

民眾如出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，也請立即就醫。