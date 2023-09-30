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高雄登革熱＋19 中秋連假持續防疫

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市防疫團隊今日先進行勤前教育，再開始執行緊急防治工作。圖／衛生局提供
高雄市防疫團隊今日先進行勤前教育，再開始執行緊急防治工作。圖／衛生局提供

高雄市今新增登革熱本土個案19例，累積501例。衛生局說，今日新增個案的感染源可能為台南者共5例，分別為鼓山、左營、楠梓、三民及茄萣各1例 ; 社區群聚衍生5例，分別為鼓山、鳳山、茄萣各1例及鹽埕2例；家庭群聚5例，包括小港2例、鳳山3例，單點新增個案4例，三民、鼓山、小港和鳳山各1例。

衛生局表示，登革熱疫情持續嚴峻，請民眾切勿輕忽，尤其是曾確診登革熱、高危險群對象的糖尿病、高血壓、洗腎、癌症患者等，務必加強自身防蚊措施，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速前往高雄市556家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/146）就醫。

民眾如出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，也請立即就醫。

衛生局強調，戶內外積水容器應該要落實清除；連假期間若要戶外活動，務必做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，或使用經政府機關核可的防蚊藥劑，減少被蚊子叮咬機會。

防疫團隊查獲塑膠桶積水孳生病媒蚊孑孓。圖／衛生局提供
防疫團隊查獲塑膠桶積水孳生病媒蚊孑孓。圖／衛生局提供

衛生局 登革熱 防蚊

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