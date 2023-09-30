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RSV讓3歲嬰嗆奶亡...醫提出3餵奶保命步驟 疫苗仍待引進

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
醫師提醒家長，感染RSV幼童由於呼吸不順，切記不可以先餵奶再拍痰。本報資料照片
醫師提醒家長，感染RSV幼童由於呼吸不順，切記不可以先餵奶再拍痰。本報資料照片

一名3個多月嬰兒因感染RSV，導致呼吸道不暢通，但家長可能一時沒有注意，餵奶後就把嬰兒放下來睡覺，導致嬰兒用力咳嗽時，反而嗆到氣管，變成嗆奶窒息死亡。恩主公醫院小兒科醫師許登欽表示，RSV死亡個案多不是因為病毒本身，因幼兒出現症狀後，家長多會帶來就醫，以得到妥善治療，致命原因多是痰太黏稠，讓呼吸道不暢通所致。

許登欽說，感染兒童主要是發生呼吸急促、發燒、咳嗽等症狀。第一次感染的幼兒症狀較嚴重感染後的幼兒約需要一個月才會痊癒，其中第二個禮拜症狀最為嚴重，因為痰很黏稠加上呼吸道腫粘膜被破壞，約需住院一周等到症狀緩解後才可以返家。

許登欽建議，感染RSV幼童由於呼吸不順，建議家長餵奶前先拍背10至20分鐘，小朋友咳嗽讓痰離開肺部再進行餵藥。第三步驟則是要等等餵完藥後休息半小時再餵奶；切記不可以先餵奶再拍痰。

目前針對RSV我國僅有針對特定高風險幼兒有單株抗體，其餘僅能症狀治療。歐盟藥品管理局今年7月甫批准輝瑞生產的RSV疫苗「Abrysvo」，為全球首個適用嬰兒及60歲以上長者，也是首次懷孕時可以施打的RSV疫苗。

疾管署發言人曾淑慧表示，是否要引進RSV疫苗要看廠商規劃、市場機制評估。至於是否要提供公費接種則是由傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP委員會評估疾病嚴重度、流行趨勢、疫苗保護效果、安全性及成本效益後，排列新疫苗推動優先順序，再由疾管署據以依財源、研擬計畫及編列經費執行。

ACIP召集人李秉穎也說，RSV疫苗是否引進仍要做成本效益分析，必須等到廠商拿到疫苗藥證才會有後續評估；目前兩歲以下幼兒較危險，若感染多採症狀治療

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，目前各國有規畫陸續引進RSV疫苗，目前看來副作用不大，我國預期會引進，屆時呼籲幼兒應該接種，特別是RSV危險族群的一、兩歲小朋友。

RSV 疫苗 嬰兒

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