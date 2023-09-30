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「小犬」颱風今生成 吳德榮：下周三至周五影響最大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風小犬，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1480公里海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行。圖／取自中央氣象署網站
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風小犬，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1480公里海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行。圖／取自中央氣象署網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨的機率，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨。

氣溫部分，西半部白天仍偏熱，明天北台灣稍轉涼。今天北部23至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部24至34度。

他說，下周一北台灣雨後多雲，花東有局部雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨；下周二水氣減少、各地晴朗穩定；下周一、周二各地早晚偏涼。下周三水氣漸增，北部、東半部轉雨；下周四、周五東半部雨勢大，背風面亦有明顯降雨。

中央氣象署資料顯示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風小犬，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1480公里海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面的輕颱小犬，其系集平均路徑偏西進行，穿過巴士海峽，下周三至周五影響最大，但其影響與靠近陸地的程度及當時強度相關。

他表示，美國（GEFS）系集模式模擬則顯示，小犬除了偏西進行的機率外，在距離呂宋島東方約1千里處，亦有向北迴轉遠離的機率。此皆包括5天後的系集模擬，反映其路徑的不確定性，應持續觀察模式的調整，勿急下定論。

歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，菲律賓東方海面的輕颱小犬，其系集平均路徑偏西進行，穿過巴士海峽。美國系集模式模擬（右圖）則顯示，小犬除了偏西進行的機率外，在距離呂宋島東方約1千里處，亦有向北迴轉遠離的機率。圖取自weathernerds。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，菲律賓東方海面的輕颱小犬，其系集平均路徑偏西進行，穿過巴士海峽。美國系集模式模擬（右圖）則顯示，小犬除了偏西進行的機率外，在距離呂宋島東方約1千里處，亦有向北迴轉遠離的機率。圖取自weathernerds。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風小犬，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1480公里海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行。圖／取自中央氣象署網站
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風小犬，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1480公里海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行。圖／取自中央氣象署網站

西進 吳德榮 菲律賓

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