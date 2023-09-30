百歲孤寂 ─孤獨篇／講生命故事 回應孤單

九十三歲的黎尾妹離世前半年，在高雄的某間咖啡廳辦了個人的生命故事藝術作品展，當天來了一百二十個人，每個都是她生命旅程裡重要的人。展覽尾聲，她站起來跟向有人鞠躬：「謝謝你們一輩子對我的照顧。」她覺得很幸福，自己的一生非常豐盛。

黎尾妹是過苦日子的童養媳、曾受前夫家暴的婦女、居住於巷弄間平房裡的平凡阿嬤，雖然一生堅毅又勇敢，卻覺得自己一無可說，甚至在生命遲暮之際，感受到身體的衰老與心靈的孤單。

展覽前半年，新活藝術執行長康思云陪伴她透過藝術創作回顧生命。

在回顧生命的過程，黎尾妹講了很多生命故事，許多是她的孩子不知道的，兒女那時才知道，年輕時不識字的媽媽，為了改變生命，從中壢逃到高雄，還救了別人，並且在高雄很快找到一群可以幫他的人，對媽媽有嶄新的看待，「媽媽很厲害啊！」

除了為家庭注入新的動力，回顧人生也串起過往人際連結。黎尾妹回顧時想到許多久未聯繫的老友，便打了電話給他們。有些朋友已不在世，但她還是把共有的回憶放入創作中。

康思云在和黎尾妹一起工作這半年，對陪伴有新的認識—陪伴的力量不一定來自於「實體的人」，而是當你想起那個人，想起他的愛、想起互相陪伴的時光，無論他在不在妳身邊，都會有股讓人不孤單的力量。

康思云說，她在服務中最常透過「讓長輩講故事」方式回應孤獨感，她邀請長輩講當時發生什麼事？有何感受？怎麼應對？然後聊聊現在怎麼看這件事？這過程讓年長者有機會整理人生，也創造重新跟別人連結的體驗。許多長輩甚至能夠透過生命回顧的藝術作品作為觸媒，重新開啟和家人的話題。