愛肝達人站／太太吃鍋邊素，老公吃鍋邊草！

老公me too，事情爆發，老婆大發雷霆，問原因。

老公：「你吃鍋邊素，菜都被你吃光了，我吃鍋邊草有何不對？何況草也是素的啊！」

近年來吃素蔚為時尚，有些人是宗教理由，有些人是為了健康理由。

話說有一病人失血，需輸血，病人一直問：「請問輸的血是素的嗎？」

阿彌陀佛，目前捐血中心的血沒有這樣分啊！

古人說：「肉食者鄙，未足與議也！」、「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」在在表示自古以來，肉食是人類的天性，因此古人碰到大典要潔身自愛，齋戒三天，表示古人也知要潔身，必須少吃肉，避免殺生，心理坦然一點。

吃素的人一定要吃蛋或牛奶，因為植物性蛋白缺乏人體新陳代謝中所需的兩種氨基酸，因此對人體健康而言，飲食均衡是必須的原則，因不同食物有不同的氨基酸，大魚大肉吃太多，一方面營養過多，造成動脈硬化，容易造成心血管或腦血管疾病，多吃蔬食可避免這個副作用。

由此觀之，老婆吃鍋邊素，老公吃鍋邊草，由字面上而言都是有益身心健康，只是如果吃的鍋邊草，不是真的草，而是人這種美麗的動物，就會發生家庭糾紛，甚至付出不少代價了。