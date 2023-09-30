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中秋連假首日國5最塞 今將有北返車潮

聯合報／ 記者周湘芸陳敬丰王燕華劉星君張已亷／連線報導
高公局預估，今天中午11時起北上車流漸增，國五車流可能持續到午夜。示意圖。本報資料照片
高公局預估，今天中午11時起北上車流漸增，國五車流可能持續到午夜。示意圖。本報資料照片

中秋3天連假首日南下車流依然壅塞，高公局預估，今天中午11時起北上車流漸增，國五車流可能持續到午夜，明天宜蘭到坪林路段將從上午9時塞到晚間9時，因應車流，今、明兩天下午1時到6時蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北上將高乘載管制

另一個交通熱點是南台灣的墾丁，昨天一早，台一線南下也湧入大批出遊車潮，屏東縣警局交控中心統計，上午8到9時南下出遊車潮突破3200輛次，較去年同期多，9時後枋寮分局實施南下調撥車道，雖車流量大，所幸行車秩序正常。屏東警分局預估，今天仍有大批南下出遊潮，午後就可能會出現北返車潮。

宜蘭縣警局提醒，國五南下石碇、坪林入口匝道，今天上午5時到中午12時將再封閉；蘇花改今天上午7時到下午1時雙向禁止21公噸以上大客車通行，並開放大客車行駛路肩。

國道5號、蘇花路廊一早湧現南下車潮，國五南港系統到石碇最塞，時速僅40公里，下午3時後緩解；蘇花路廊昨車流量較去年同期減少17%，車多但順暢，預估今天中午過後車流翻轉，改為北返較多。

前晚往國5的車流就已回堵到國3，南港系統南北兩端都出現車陣，分別回堵三到五公里，影響南港、木柵交流道進出車流。

高公局坪林交控中心表示，國道5號昨天清晨5時30分起出現南下車潮，因上午封閉石碇、坪林南向入口，主要塞在南港系統到石碇路段，出雪隧後即恢復順暢，車速可提升到80公里以上；中午12時石碇坪林入口開放，午後壅塞情況較集中於石碇、坪林間，車速約20到40公里，晚間6時後紓解。

蘇花路廊南下路段昨天清晨5時起也湧現南下車流，停等車流長達3公里，一度回堵到蘇澳新站，上午9時後趨緩。公路局預估，今天中午過後蘇花路廊車流將反轉，北上車流增多。

花蓮新城警分局表示，連假期間在蘇花路廊實施交通疏導措施，9月29日及10月1日，蘇澳及崇德地區有大客車優先道，將視車流調整；今天清晨7時至下午1時及10月1日中午12時至晚間6時，蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至和仁等路段開放大客車行駛路肩。

坪林 蘇花路廊 車潮 國道 連假 高乘載管制

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