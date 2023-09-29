馬國難民多醫療政策卻大小眼 醫師不忍落淚：少女腿爛見骨才求助

緬甸內戰導致大量難民流至鄰國，馬來西亞籍的慈濟人醫會醫師符之良表示，馬國境內難民眾多，但政府福利政策大小眼，區分本國、外國人，許多難民根本無法負擔醫療費用，甚至連生產都要花費近一個月薪水，更有病童整隻小腿潰爛至只剩骨頭，才至診所求助。

符之良今在2023年國際慈濟人醫年會「醫行千里 翻轉人生」分享義診經驗表示，馬國境內有將近16萬因緬甸內戰出走的難民，其中約10萬人屬於遭緬國政府打壓的穆斯林族群羅興亞人。2013年前，在馬難民與國民享有同等權利，但該年修法後，馬國政府把國民、外人身份及福利一刀切，難民不再擁有醫療、教育等權利，加上馬國並未簽訂聯合國難民條約，難民處境雪上加霜。

他表示，醫療費用增加，導致難民保險垮台，就連孕婦赴醫院生產，難民都要花上至少萬元台幣費用，難民平均月收入卻只有不到7千元台幣。

新冠疫情前，馬來西亞各地共有3間可供難民看診的診所，但其中就有兩間是非法設立，僅人醫會診所取得合法資格。疫後診所新增至10家，但符之良說，原以為診所數量增加，人醫會診所的人流會隨之減少，結果病患不減反增，已達2000人以上，主要原因仍是該診所難民看診完全免費，且有剋科、眼科、中醫、婦產科等不同科別。

讓符之良印象最深的病人，是一位16歲的斷肢女孩。一次符準備離開診所前往聯合國難民署的會議，門口來了一位小女生和其外公，他告訴2人，診所暫不開放，老先生卻指了指女孩、堅持要當天看診。符之良定睛一看，才發現坐在一旁的女孩，右小腿斷裂至只剩骨頭，卻不吭一聲，甚至還用雙腳勉強行走。

符之良哽咽落淚表示，該女孩父親死於肺結核，母親則拋棄她和兄長離家，女孩離家尋找母親未果，費盡功夫投靠以撿拾破銅爛鐵維生的外公，不料路上因故受傷、小腿潰爛，被外公帶到診所。手術後，醫療團隊為女孩裝上義肢，並教她如何行走，也透過家訪了解其家中需求。如今女孩生活環境改善，已能穿著正常衣服，並已在今年結婚。

符之良表示，義診過程中類似案例還有太多，深感義診不只是走出舒適圈，而且真能翻轉生命。期待義診服務能細水長流，幫助更多馬國境內弱勢病人，重回人生常軌。