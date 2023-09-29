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「這病毒」正在流行高峰！ 台中高檔月子中心驚傳群聚感染

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局證實，台中某高檔月子中心出現RSV群聚感染，有7、8名幼兒感染，經衛生局介入輔導，9月21日後未再有新病例出現，將持續監測到10月8日。示意圖／ingimage
台中市衛生局證實，台中某高檔月子中心出現RSV群聚感染，有7、8名幼兒感染，經衛生局介入輔導，9月21日後未再有新病例出現，將持續監測到10月8日。示意圖／ingimage

近期兒童感染病例大流行，造成醫院兒科病床爆滿，又以呼吸道融合病毒RSV約占五成最多，台中市衛生局證實，台中某高檔月子中心出現RSV群聚感染，有7、8名幼兒感染，經衛生局介入輔導，9月21日後未再有新病例出現，將持續監測到10月8日。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，全國的兒科病房RSV在今年8、9月流行，較6、7月增10倍，目前正在高峰，加上流感、副流感、腺病毒、腸病毒也都在流行，兒科病床全滿。以中國附醫為例，RSV約占五成，兒科病房250床滿床，每天約有30至50名病童在急診室待床，約一天半消化。

黃高彬提醒家長，呼吸道融合病毒往年都在冬天約12月、1月爆發，今年提早爆發，特別留意四歲以下幼兒，前幾年因為新冠導致免疫負債，讓這一批感染者多是兒童，提醒家長避免與幼兒直接接觸，要做好戴口罩、勤洗手等防護工作。

台中市衛生局證實，日前某高檔月子中心群聚感染，從9月10日起陸續出現嬰兒咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀，就醫證實是呼吸道融合病毒感染，經請專家介入輔導，發現疑似有大小孩探視時帶入造成感染，衛生局已介入輔導，加強環境清消及訪客管理，在9月21日就未再新增病例，將持續監測到10月8日結案。

台中小兒科診所院長、醫師施勝桓說，今天一早診間就診病童多，由於現在腸病毒、流感、副流感、腺病毒、呼吸道融合病毒等病毒都在流行期，其中又以腸病毒中的手足口症最多，今天上午診間80多名就診，就有8名兒童是手足口症，流感也不少。

兒科醫師施勝桓說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供
兒科醫師施勝桓說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供
兒科醫師施勝桓說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供
兒科醫師施勝桓說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供
兒科醫師施勝桓（左）說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供
兒科醫師施勝桓（左）說，5種病毒正流行，今天診間以腸病毒中的手足口症最多。圖／施勝桓提供

衛生局 流感 RSV

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