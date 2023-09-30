中秋防登革熱 台南街友加入孳清

台南登革熱本土病例累積達1萬0857例，秋節連假人流大移動，台南市府昨天動員各區加強區里孳清工作，為減少重複噴藥擾民，調整噴藥策略，以強制孳清取代戶內噴藥。高雄市昨新增15例，累積確診482例，衛生局提醒，民眾勿輕忽登革熱嚴重性，尤其曾經確診登革熱，或糖尿病、高血壓、洗腎等高危險群對象，須加強自身防蚊措施。

台南市府表示，現在家戶噴藥方式修改，若已執行過戶內噴藥的區域，將以強制孳清取代戶內噴藥，但如孳清過程發現病媒蚊孳生源，將由現場防疫人員執行氣霧式殺蟲劑；確診個案住家由防疫人員執行氣霧式殺蟲劑防治，而周圍50公尺範圍內住戶發給罐裝殺蟲劑，由住戶自行針對自家需加強之處進行噴灑。

台南市社會局社工與街友共同進行登革熱防治，結合環保局消毒，規畫街友防疫班長發揮互助精神，維護街友衛生，提供定點沐浴車服務、發放防蚊物資，減少傳染源。

高雄衛生局表示，昨新增15例確診，感染源可能為台南者有3例，分別為湖內、茄萣及前鎮各1例 ; 社區群聚衍生9例，分別為鼓山及鹽埕各2例、小港、左營、三民、大寮及苓雅各1例， 單點新增個案3例，分別為岡山、鹽埕及大寮各1例。

民眾防蚊滅蚊大作戰，網路社群出現各種偏方及撇步，有網友指咖啡渣加上白花油、薄荷油可驅蚊，或加入水中擦地擦桌椅、洗門窗等。南市衛生局說，民眾應選擇有衛福部核准字號「具藥品許可證防蚊液」，這類產品效果較持久，正常使用不會有毒性，坊間含香茅精油、檸檬胺精油產品，具揮發性需經常補充，另防蚊效果未經認證。

專家學者建議，可將含DEET（diethyltoluamide）成分防蚊液噴在衣物，效果可持續3到4小時，除殺蟲劑、蚊香，在家中可使用捕蚊燈、電蚊香。